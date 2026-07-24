"Manchester United"-Stürmer Joshua Zirkzee steht kurz davor, seine Karriere wieder in der italienischen Serie A fortzusetzen. Der niederländische Fußballer hat seine vorläufige Zustimmung für einen Wechsel zum Turiner Klub "Juventus" gegeben. Dieser Transfer ist Teil der Strategie des Turiner Vereins, die Angriffsreihe grundlegend zu erneuern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut einem Bericht der La Gazzetta dello Sport möchte Joshua Zirkzee nach einer kurzen und wenig erfolgreichen Zeit in der englischen Premier League in die ihm vertraute italienische Meisterschaft zurückkehren. Die "Juventus"-Führung intensiviert derzeit die Verhandlungen mit dem Berater des Spielers, Kia Joorabchian, über einen Leihvertrag.

Die großen Pläne der Turiner

"Juventus" will sich nicht nur auf Joshua Zirkzee beschränken. Der Sportdirektor des Vereins, Ricky Massara, zieht auch eine Verpflichtung von Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain in Betracht, um den Angriff weiter zu verstärken. Berichten zufolge sind für den Stürmer der Pariser 40 Millionen Euro eingeplant.

Joshua Zirkzee zeigte in der vergangenen Saison bei "Bologna" herausragende Leistungen und erzielte 12 Tore sowie 7 Vorlagen. Nach seinem Wechsel nach England hatte er jedoch Schwierigkeiten, sich in die Stammelf von "Manchester United" zu spielen. Obwohl er in den letzten zwei Spielzeiten insgesamt 68 Spiele bestritt, stand er nur 19 Mal in der Startelf.

Wie Goal.com schreibt, hält der Cheftrainer des Turiner Klubs, Luciano Spalletti, den niederländischen Stürmer für einen technisch starken Spieler, der perfekt in sein taktisches Konzept passt. Da sich der junge Stürmer des Teams, Jeff Ekhator, verletzt hat, ist die Verstärkung der Offensive zur Priorität des Vereins geworden.

Die Vereinsführung ist überzeugt, dass sie durch die Kombination von Joshua Zirkzees technischer Finesse und Kolo Muanis Schnelligkeit eine dynamischere Angriffsreihe schaffen kann. Aktuell arbeitet der Geschäftsführer des Klubs, Giovanni Carnevali, daran, beide Transfers kurzfristig abzuschließen.

Derzeit setzt "Juventus" die Vorbereitungen auf die neue Saison fort. Das Team trifft am ersten Spieltag der Serie A auf "Frosinone". Der Trainerstab hofft auf einen schnellen Abschluss der Transfers, damit sich die neuen Spieler zügig in die Mannschaft integrieren können.