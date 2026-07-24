Eine neue Ära in der Medizin: Drohnengestützte Medikamentenlieferung gestartet

In der russischen Region Sachalin wurde erstmals erfolgreich der reale Transport medizinischer Güter mittels einer unbemannten Flugdrohne durchgeführt. Dieses Ereignis stellt einen wichtigen Wendepunkt für die regionale Gesundheitsversorgung dar und erweitert die Möglichkeiten zur Notfallhilfe in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Flug wurde von der Firma Avrora BAS organisiert, wobei die Transportaufgabe von einer Aist-Drohne vom Typ Starrflügler übernommen wurde, die von Drone Solutions entwickelt wurde. Das Gerät legte die 32 Kilometer lange Strecke vom Zentralkrankenhaus des Bezirks Korsakow bis zum Dorf Osjorskoje zurück. Dies berichtet ixbt.com unter Berufung auf den Pressedienst der Regionalregierung.

Bemerkenswert ist, dass die Drohne nicht nur Medikamente lieferte, sondern auf dem Rückweg auch Blutproben von Patienten mitbrachte. Der Prozess wurde in Echtzeit über eine Identifikationsplattform auf Basis des staatlichen Systems ERA-GLONASS überwacht.

Geschwindigkeit und Temperaturkontrolle

Die Aist-Drohne ist mit einer speziellen Thermobox ausgestattet, die an das Bordnetz des Geräts angeschlossen ist. Dies ermöglicht die sichere Lagerung von temperaturempfindlichen Medikamenten und biologischen Materialien, unabhängig von den äußeren Umgebungsbedingungen. So wurden die Frachten trotz hoher Temperaturen am Tag des Erstflugs innerhalb der festgelegten Normen gehalten.

Der größte Vorteil des neuen Systems ist seine Geschwindigkeit. Die Drohne bewältigte die Strecke von Korsakow nach Osjorskoje in 19 Minuten. Das ist doppelt so schnell wie eine Lieferung mit dem Auto. In Notfällen, in denen es auf Sekunden ankommt, ist eine solche Schnelligkeit von entscheidender Bedeutung.

Experten betonen, dass Luftwege besonders bei unpassierbaren Straßen nach Winterstürmen sehr nützlich sind. Auch in bergigen und abgelegenen Regionen ist die Einführung solcher Technologien zur Verbesserung der medizinischen Versorgung vielversprechend. Die Medikamentenlieferung per Drohne spart nicht nur Zeit, sondern kann auch die Logistikkosten senken.

Der Erfolg dieses Projekts ebnet den Weg für den breiten Einsatz unbemannter Luftfahrt zu zivilen Zwecken in der Zukunft, insbesondere im sozialen Bereich. Derzeit wird an der Etablierung eines regelmäßigen Betriebs und der weiteren Verbesserung der Flugsicherheit gearbeitet.