Arsenal bereitet offizielles 70-Millionen-Pfund-Angebot für Bruno Guimaraes vor

Der FC Arsenal steht kurz vor einem der größten Deals des Sommertransferfensters. Die „Gunners“ bereiten ein offizielles Angebot in Höhe von 70 Millionen Pfund vor, um den Mittelfeldspieler und Kapitän von Newcastle United, Bruno Guimaraes, zu verpflichten. Dies berichtet die Zeitung The Sun. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Mikel Arteta hat die Verstärkung des zentralen Mittelfelds zu seiner obersten Priorität erklärt. Der brasilianische Nationalspieler wurde als Wunschkandidat für diese Position identifiziert. Obwohl die Führung von Newcastle mehrfach betont hat, ihren Anführer nicht verkaufen zu wollen, beabsichtigt der Londoner Klub, deren Entschlossenheit zu testen. Berichten zufolge begannen die ersten Gespräche bei etwa 60 Millionen Pfund, doch Arsenal hat diese Summe nun deutlich erhöht.

Der Wunsch des Spielers und der Stand der Verhandlungen

Einer der wichtigsten Faktoren für den Transfer dürfte die persönliche Entscheidung von Bruno Guimaraes sein. Laut Goal.com hat der brasilianische Nationalspieler der Führung von Newcastle bereits mitgeteilt, dass er zum Emirates Stadium wechseln möchte. Nachdem die Position des Spielers klar ist, wird erwartet, dass sich die Verhandlungen zwischen den Parteien in dieser Woche beschleunigen.

Für Arsenal ist dieser Transfer nicht nur eine Verstärkung des Kaders, sondern auch ein Signal an die Konkurrenz in der Premier League. Bruno Guimaraes hat sich in den letzten Spielzeiten als einer der konstantesten und kreativsten Spieler der „Magpies“ erwiesen. Seine Übersicht und seine Ballkontrolle passen perfekt zu Artetas Spielstil.

Weitere Transferpläne von Arsenal

Die Londoner agierten auf dem Transfermarkt bisher relativ ruhig, haben aber bereits einige wichtige Deals abgeschlossen. So verpflichtete der Klub den Flügelspieler Christos Tzolis vom Club Brugge für 34 Millionen Pfund. Zudem wurde die Leihe von Piero Hincapie von Bayer Leverkusen für die gleiche Summe fest verpflichtet, und Torhüter Illan Meslier kam als ablösefreier Spieler hinzu.

Dennoch gibt es im Team personelle Probleme. Da William Saliba aufgrund einer Rückenverletzung für mehrere Monate ausfällt, sucht der Klub nach neuen Optionen für die Defensive. Ezri Konsa und der vereinslose John Stones stehen auf Arsenals Wunschliste. Auch für den Angriff werden Optionen wie Julian Alvarez und Bradley Barcola in Betracht gezogen, wobei die Konkurrenz hier jedoch sehr groß ist.

Sollte der Transfer von Bruno Guimaraes erfolgreich abgeschlossen werden, wäre dies der teuerste und spektakulärste Neuzugang von Arsenal in diesem Sommer. Es wird erwartet, dass Newcastle bis zuletzt um den Verbleib seines Kapitäns kämpfen wird, doch die Financial-Fair-Play-Regeln und der Wechselwunsch des Spielers könnten die Situation zugunsten des Londoner Klubs entscheiden.