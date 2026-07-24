„iPhone-Killer“: Samsung präsentiert drei neue, beeindruckende Flaggschiffe

Auf dem globalen Smartphone-Markt hat es einen echten technologischen Urknall gegeben. Der Smartphone-Gigant Samsung hat seinem Hauptkonkurrenten Apple einen schweren Schlag versetzt, indem er gleichzeitig drei neue Generationen faltbarer Geräte vorstellte. Von internationalen Experten bereits als „faltbarer iPhone-Killer“ bezeichnet, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra und Galaxy Z Flip 8 wurden offiziell präsentiert. Was macht diese Gadgets so faszinierend und welche geheimnisvollen Möglichkeiten bietet die Ultra-Version?

Zamin.uz hat die interessantesten und technologisch revolutionären Details des Tages zusammengefasst.

1. Galaxy Z Fold 8: Minimale Dicke und enorme Leistung

Das aktualisierte Galaxy Z Fold 8 bietet die perfekte Balance zwischen Ergonomie und hoher Performance. Den Ingenieuren ist es diesmal gelungen, die Dicke des Geräts deutlich zu reduzieren.

Riesiges Display: Das interne Hauptdisplay wurde auf 8 Zoll erweitert, was das Erlebnis beim Ansehen von Filmen und Videos sowie beim Multitasking grundlegend verändert.

Das „Herz“ im Inneren: Das Smartphone wird vom neuesten Snapdragon 8 Elite Prozessor angetrieben.

Kühlsystem: Ein verbesserter Kühlmechanismus mit Dampfkammer wurde integriert, um sicherzustellen, dass das Gerät bei anspruchsvollen Spielen und komplexer Grafik nicht überhitzt.

Basispreis: Ab 1.899 $.

2. Erstes „Ultra“-Flaggschiff: Ein 200-MP-Monster

Zum ersten Mal in der Fold-Serie hat Samsung ein Flaggschiff mit dem einzigartigen Galaxy Z Fold 8 Ultra Suffix vorgestellt. Dieses Modell wurde speziell für professionelle Content-Ersteller und Geschäftskunden entwickelt.

Technologischer Durchbruch: Das Gerät ist mit einem 200-MP-Hauptkamerasensor ausgestattet, der es zum absoluten Weltrekordhalter unter den faltbaren Smartphones für Nachtaufnahmen und Detailgenauigkeit macht.

Zudem unterstützt das Flaggschiff weiterhin den S Pen und integriert erweiterte Algorithmen für künstliche Intelligenz (Galaxy AI). Es ist ein unvergleichlicher Assistent bei der Textbearbeitung, Audioverarbeitung sowie bei der professionellen Foto- und Videobearbeitung. Der Preis für dieses Ultra-Premium-Gadget beginnt bei 2.099 $.

Vergleich der neuen Samsung-Modelle

Modellname Hauptvorteil Prozessor und KI Einstiegspreis Galaxy Z Fold 8 Dünnes Gehäuse, 8-Zoll-Display Snapdragon 8 Elite 1.899 $ Galaxy Z Fold 8 Ultra 200-MP-Kamera, S Pen und Galaxy AI Snapdragon 8 Elite + KI 2.099 $ Galaxy Z Flip 8 Perfekter Akku, Selfies über Außendisplay Effizienter Chipsatz 1.199 $

3. Galaxy Z Flip 8: Der größte Wunsch der Fans erfüllt

Das kompakte „Clamshell“-Modell Galaxy Z Flip 8 wurde unter Berücksichtigung der meistgefragten Nutzerwünsche überarbeitet.

Die Akkukapazität des Smartphones wurde deutlich erhöht. Zudem wurden die Algorithmen für hochwertige Selfies und Videos über das Außendisplay im zugeklappten Zustand grundlegend verbessert. Der Preis für dieses kompakte Gadget liegt bei 1.199 $.

Einflussreiche Quellen wie The Verge, Bloomberg und GSMArena betonen, dass dieser Schritt von Samsung ein strategischer Schachzug ist, um den Markt vollständig zu erobern, bevor Apple sein erwartetes faltbares iPhone vorstellen kann.

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Samsung lässt seine Konkurrenten im technologischen Wettlauf weit hinter sich.

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