Neymar antwortet auf Kritik: Brasilianischer Star beendet Poker-Kontroverse

Neymar, Stürmer des brasilianischen Klubs Santos, hat scharf auf die Kritik an seinem Privatleben und seinem Trainingsalltag reagiert. Der Spieler sah sich dem Druck von Fans und Medien ausgesetzt, nachdem er während seiner Genesung von einer Verletzung bei einem Pokerturnier gesichtet wurde. Der 34-jährige Angreifer betonte, dass er seinen beruflichen Verpflichtungen nachkomme und forderte die Kritiker auf, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Dies berichtet Goal.com.

Dem Vernehmen nach nahm Neymar am BSOP Winter Pokerturnier teil, während die Mannschaft von Santos zum Spiel der Copa Sudamericana gegen den venezolanischen Klub Universidad Central reiste. Dass der Star-Spieler an einer Unterhaltungsveranstaltung teilnahm, während sich das Team auf ein wichtiges Auswärtsspiel vorbereitete, sorgte für reichlich Diskussionsstoff. Der Spieler selbst klärte die Situation jedoch auf.

Balance zwischen Training und Erholung

Laut Goal.com erklärte Neymar in einer Videobotschaft in den sozialen Medien, dass das Pokerturnier auf seinen offiziellen freien Tag fiel. Er gab an, dass er an diesem Morgen im Fitnessstudio trainiert habe und nur in seiner Freizeit zum Turnier gegangen sei. Der Fußballer teilte auch Ausschnitte aus seinem Training, um zu beweisen, dass er seine körperliche Verfassung und seine Verpflichtungen gegenüber dem Verein an erste Stelle setzt.

"Ich bereite mich hier auf meine zweite Trainingseinheit vor. Es wurde viel darüber geredet, dass ich an meinem freien Tag Poker gespielt habe. Aber ich habe an diesem Morgen auch gearbeitet. Der Grund, warum ich nicht mit der Mannschaft gereist bin, ist, dass ich gerade erst ins Training zurückgekehrt bin", betonte Neymar. Er fuhr fort und richtete sich an seine Kritiker: "Kann ich jetzt mit dem Training weitermachen oder werdet ihr weiter nörgeln? Kümmert euch um euren eigenen Kram!", stellte er klar.

Auch Santos-Cheftrainer Cuca hat die Situation unter Kontrolle. Der Trainerstab hatte beschlossen, Neymar nicht mit zum Spiel nach Venezuela zu nehmen, um seine körperliche Verfassung schrittweise wiederherzustellen. Der erfahrene Stürmer hat mittlerweile alle taktischen Trainingseinheiten absolviert und ist voll bereit für eine Rückkehr in die Startelf.

Eine wichtige Phase für Santos

Neymars Rückkehr auf den Platz kommt für Santos genau zur richtigen Zeit. Derzeit belegt das Team den 15. Platz in der brasilianischen Meisterschaft und hat nach 19 Spielen nur 21 Punkte auf dem Konto. Das kommende Spiel am Samstag, den 25. Juli, im Vila-Belmiro-Stadion gegen Chapecoense ist von entscheidender Bedeutung, um die Tabellensituation zu verbessern.

Jeder Schritt von Neymar bleibt für Fußballfans von Interesse, da er nach wie vor eine der schillerndsten und umstrittensten Figuren des Weltfußballs ist. Seine Leistungen für Santos und seine körperliche Verfassung dürften die Gesamtergebnisse des Teams in dieser Saison direkt beeinflussen.