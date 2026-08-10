Monaco lehnt lukratives Angebot für Lamine Camara ab

Der französische Klub Monaco hat ein offizielles Angebot von 50 Millionen Euro des englischen Vereins Crystal Palace für den Mittelfeldspieler Lamine Camara abgelehnt. Nach Informationen von Nice-Matin und Foot Mercato fordern die Monegassen mindestens 60 Millionen Euro für den talentierten Fußballer. Auch Liverpool und Manchester United sind in diesem Rennen aktiv. Goal.com berichtet .

Die Situation um Lamine Camara wird auf dem Transfermarkt zunehmend spannender. Der Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei Monaco bis 2029 läuft, ist nicht gezwungen, den Klub zu verlassen. Zudem hat der französische Verein durch den Verkauf anderer Spieler im Sommer-Transferfenster bereits 105 Millionen Euro eingenommen und kann daher abwarten, bis Interessenten seine Forderungen erfüllen.

Die klare Haltung des Cheftrainers

Monacos Cheftrainer Filipe Luis machte keinen Hehl aus seinem festen Wunsch, den Leistungsträger der Mannschaft zu behalten. Nach dem 3:2-Sieg der Monegassen im Testspiel gegen Liverpool am Sonntag äußerte sich der Trainer dazu. Er betonte, dass er die Mannschaft verstärken wolle und – auch wenn das egoistisch klingen möge – keinen wichtigen Spieler gehen lassen möchte.

Filipe Luis zufolge gehört Camara zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. "Wir sprechen jeden Tag über den Kader und Transfers. Ich möchte ihn im Team behalten. Er ist am Ball sehr stark und legt auf dem Platz enorme Distanzen zurück. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer und spielt in meinem System eine Schlüsselrolle", ergänzte der Trainer.

Interesse englischer Klubs

Crystal Palace machte mit einem mutigen Angebot über 50 Millionen Euro für Lamine Camara den ersten konkreten Schritt auf dem Transfermarkt. Monaco hielt die Offerte jedoch für nicht ausreichend. Auch Liverpool und Manchester United beobachten die Leistungen des Mittelfeldspielers aufmerksam.

Insbesondere die Liverpool-Fans konnten Lamine Camara im Testspiel am Sonntag genau beobachten. Im Mittelfeld zeigte er im Duell mit Dominik Szoboszlai und Ryan Gravenberch seine hohe Qualität. Sollten Liverpool Abgänge bevorstehen, könnte Camara zum Topkandidaten für eine Verstärkung des Mittelfelds werden. Derzeit heißt es, dass sich der Spieler bei Monaco wohlfühlt und auf einen Verbleib gehofft wird.