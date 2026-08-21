Crystal Palace lehnt Angebot von Manchester City ab

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Crystal Palace lehnt Angebot von Manchester City ab

Manchester City, eines der führenden Teams der englischen Premier League, unternimmt entschlossene Schritte zur Verstärkung seines Mittelfelds. Laut Goal.com identifizierten die Citizens Adam Wharton als Wunschkandidaten für die defensive Mittelfeldposition und richteten eine offizielle Anfrage an Crystal Palace. Die Verantwortlichen des Londoner Klubs lehnten das Angebot jedoch entschieden ab und machten unmissverständlich klar, dass sie ihren Leistungsträger nicht verkaufen wollen. Goal.com berichtet darüber.

Manchester City hat im Sommer-Transferfenster damit begonnen, seinen Kader umfassend umzubauen. Nachdem der etatmäßige defensive Mittelfeldspieler Rodri für 65,4 Millionen Pfund zum FC Barcelona gewechselt war, leiteten der Cheftrainer und die Vereinsführung Maßnahmen ein, um diesen Verlust zu kompensieren. Zudem kam in dieser Transferperiode Elliot Anderson zum Team, während auch Veränderungen im Zusammenhang mit Nathan Aké, James Trafford und Tijjani Reijnders umgesetzt wurden.

Die Situation rund um Adam Wharton

Der 22-jährige Mittelfeldspieler Adam Wharton hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der größten Talente des englischen Fußballs entwickelt. 2024 wechselte der Spieler für 22,5 Millionen Pfund von Blackburn Rovers in den Selhurst Park und unterschrieb bei Crystal Palace einen langfristigen Vertrag bis 2029. Seine konstanten und selbstbewussten Leistungen für den Londoner Klub ziehen nicht nur die Aufmerksamkeit führender Vereine in England, sondern auch die europäischer Topklubs auf sich.

Whartons Karriereentwicklung verläuft in rasantem Tempo: Für die englische Nationalmannschaft hat er bereits vier Einsätze absolviert. Dank seines Beitrags feierte Crystal Palace in den vergangenen Spielzeiten zudem große Erfolge. Der Klub gewann in der Saison 2024/25 den FA Cup und triumphierte in der Saison 2025/26 in der UEFA Conference League.

Die entschlossene Haltung des Cheftrainers

Crystal Palaces neuer Cheftrainer Pierre Sage äußerte sich auf einer Pressekonferenz zur Zukunft des Spielers und betonte unmissverständlich, dass dieser nicht verkauft werde. Nach Ansicht des Trainers ist das junge Talent künftig in der Lage, für jeden europäischen Topklub zu spielen. Für seine Entwicklung sei es derzeit jedoch die beste Entscheidung, eine weitere Saison beim Londoner Verein zu bleiben.

„Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt“, sagte Pierre Sage gegenüber Journalisten. „Ich denke, er kann hier oder bei einem anderen großen Klub in Europa spielen. Aber ein weiteres Jahr bei uns in diesem neuen, dynamischen Umfeld zu bleiben, wird ihm zugutekommen. Wir brauchen ihn wie die Luft zum Atmen, deshalb glaube ich, dass er bei uns bleiben wird.“ Damit zeigten die Verantwortlichen und das Trainerteam von Crystal Palace, dass sie entschlossen sind, ihren Leistungsträger zu halten.

Adam WhartonCrystal PalaceManchester CityPierre SagePremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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