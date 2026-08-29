Mit Beginn der neuen Premier League-Saison hat Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland erneut seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Wie Goal.com berichtet, traf der norwegische Torjäger im Selhurst Park, eröffnete den Torreigen für sein Team und setzte seine beeindruckende Serie gegen diesen Gegner fort. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Ein Gesprächsthema vor dem Spiel war die optische Veränderung des Spielers. Nachdem er sich in der Sommerpause von seinem Markenzeichen, den langen Haaren, getrennt hatte, bewies der Stürmer, dass er seinen Torinstinkt auf dem Platz keineswegs verloren hat.

Tor und Dominanz in der ersten Halbzeit

Nach langem Druck der Gäste fiel in der 43. Minute der ersehnte Treffer. In einem Gedränge im Strafraum setzte sich Erling Haaland per Kopf durch und platzierte den Ball präzise ins Eck. Der Torhüter war machtlos, und Manchester City ging verdient vor der Pause in Führung.

Dieses Tor des ehemaligen Spielers von Borussia Dortmund ergänzt seine bemerkenswerte Statistik gegen den Londoner Verein. Mit diesem Ergebnis hat der Stürmer in allen fünf seiner bisherigen Karrierespiele im Selhurst Park getroffen.

Statistische Daten und der neue Trainer

Laut Goal.com ist die Gesamtstatistik gegen diesen Gegner sogar noch beeindruckender. Erling Haaland hat in allen sechs Premier-League-Spielen gegen Crystal Palace getroffen und insgesamt 9 Tore gegen sie erzielt.

Dieses Spiel war auch für den neuen Verantwortlichen an der Seitenlinie von Manchester City von Bedeutung. Während Trainer wie Maurizio Sarri oder Enzo Maresca versuchen, ihre taktischen Ideen zu implementieren, ist das frühe Tor des Stürmerstars eine große Hilfe für den Trainerstab.

In einem Spiel, das in den Anfangsminuten von intensiven Zweikämpfen geprägt war, half das Tor des Norwegers, die Nerven des Teams zu beruhigen. Trotz der Veränderungen im Trainerstab bleibt die Rolle des Top-Stürmers im Spiel von Manchester City unverändert, was sicherstellt, dass das Team weiterhin ein Hauptanwärter auf den Titel bleibt.