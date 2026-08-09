Liverpool verliert gegen Monaco trotz Zwei-Tore-Führung

Liverpool, das sich auf die neue Premier-League-Saison vorbereitet, verspielte in einem Testspiel gegen Monaco seine Führung. Obwohl die Reds im Spiel an der Anfield Road bereits in den ersten Minuten mit zwei Toren in Führung gingen, verloren sie am Ende mit 2:3. Laut BBC Sport bereitet dieses Ergebnis Cheftrainer Andoni Iraola Sorgen, da die defensiven Schwächen der vergangenen Saison weiterhin Auswirkungen haben. Goal.com berichtet .

Die Gastgeber legten in den ersten Minuten äußerst engagiert los und begeisterten die Fans mit ansehnlichen Angriffen. Nach schnellen Kombinationen im Mittelfeld erzielte Alexander Isak in der 16. Minute die Führung. Kurz darauf nutzte Florian Wirtz eine Unordnung im Strafraum aus, erzielte das zweite Tor seiner Mannschaft und baute den Vorsprung aus. Die Leistungen der Neuzugänge hinterließen beim Trainerteam einen positiven Eindruck.

Defensive Probleme kommen erneut zum Vorschein

Der Erfolg im Angriff wurde jedoch von alten Fehlern in der Defensive überschattet. Gegen Ende der ersten Halbzeit beging Virgil van Dijk im eigenen Strafraum ein Foul, woraufhin der Schiedsrichter Monaco einen Elfmeter zusprach. Aleksandr Golovin nutzte die Chance und verkürzte. In der zweiten Halbzeit ging die Initiative vollständig auf die Gäste über.

Nach zahlreichen Wechseln zur Halbzeit wirkte Liverpools Defensive ungeordnet. Mika Biereth und Paris Brunner verwandelten ihre Chancen im zweiten Durchgang und sicherten Monaco einen überzeugenden Sieg. Als der Schlusspfiff ertönte, zeigte die Anzeigetafel 3:2, und das Ergebnis versetzte die Fans der Mannschaft in Sorge.

Offensive Harmonie und positive Aspekte

Trotz der Niederlage war die Leistung des neuen Angriffduos, das im vergangenen Sommer für insgesamt 225 Millionen Pfund zum Team stieß, ein Trost für Trainer und Fans. Florian Wirtz überzeugte in einer zentralen kreativen Rolle, versorgte den schwedischen Stürmer Isak mit präzisen Pässen und stellte Monaco-Torhüter Lukáš Hrádecký mehrmals vor große Herausforderungen.

Im Interview mit LFC TV nach dem Spiel betonte Alexander Isak, dass die Stimmung in der Mannschaft gut und die Moral aller Beteiligten hoch sei. Er versicherte, dass das Team bis zum Saisonstart alle Fehler korrigieren und bereit sein werde. Auch Andoni Iraola erklärte, man habe einen wichtigen Schritt gemacht, um den Fans eine Mannschaft zu präsentieren, auf die sie stolz sein und mit der sie sich identifizieren könnten.