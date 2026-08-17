Warum Anan Khalailis Wechsel zu Inter scheiterte

Der israelische Fußballer Anan Khalaili wurde laut Goal.com nicht rechtzeitig von Inter verpflichtet. Sein geplatzter Transfer zum italienischen Klub entwickelte sich zu einem der wichtigsten Ereignisse des Sommer-Transferfensters. Der Angreifer sollte ursprünglich die Mannschaft des Mailänder Klubs verstärken, doch der Wechsel scheiterte, nachdem er die medizinischen Untersuchungen und Anforderungen an die Sporttauglichkeit nicht bestanden hatte. Infolgedessen musste die Inter-Führung ihre Pläne ändern und sich auf die Verpflichtung eines Verteidigers konzentrieren. Darüber berichtet Goal.com.

Der Berater des Spielers, Boaz Goren, erklärte in einem Interview mit dem Radiosender 103FM ausführlich, warum die Vereinbarung nicht zustande kam und wie sie mit der Situation umgingen. Seinen Worten zufolge war es nicht leicht zu akzeptieren, dass die Verhandlungen mit Inter beendet wurden. Als jedoch klar wurde, dass sich das Problem nicht lösen ließ, gingen beide Seiten besonnen mit der Situation um. Der Berater und der Spieler nahmen den Vorfall sogar mit Humor und wandten sich schnell den nächsten Schritten zu.

Medizinische Anforderungen und die Option England

Laut dem Berater gibt es deutliche Unterschiede zwischen den medizinischen Protokollen der italienischen und englischen Fußballligen. Als bekannt wurde, dass Anan Khalaili nach den italienischen Vorschriften nicht im Land spielen durfte, zeigten Vertreter anderer Ligen aktives Interesse an ihm. Besonders der Premier-League-Klub Crystal Palace handelte schnell, um den Spieler zu verpflichten.

Die Ärzte von Crystal Palace untersuchten den Zustand des Spielers offenbar in sehr kurzer Zeit und erteilten ihm die Spielgenehmigung. Boaz Goren zufolge dauerte es in England nur zwei Minuten, die medizinische Untersuchung durchzuführen und alle Fragen zu klären. Damit wird der israelische Fußballer seine Karriere in der englischen Liga fortsetzen.

Obwohl Inter für den Spieler stets die bevorzugte Option gewesen war, kam der Transfer aufgrund der entstandenen Situation nicht zustande. Der Berater erklärte, dass der Mailänder Klub wegen seines Spielsystems an erster Stelle gestanden habe, während Crystal Palace als zweite Option betrachtet worden sei. Dennoch bekundeten viele renommierte europäische Klubs bis zum Ende des Transferfensters Interesse an den Diensten des Spielers.