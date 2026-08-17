Mikel Arteta verspottet neue Premier-League-Regel

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Mikel Arteta verspottet neue Premier-League-Regel

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat die neue Entscheidung der Premier League, die Verwendung von Handtüchern zum Trocknen des Balls bei Einwürfen zu verbieten, scharf kritisiert. Laut IXBT.com und Goal.com erklärte der spanische Coach, er befürchte, dass die Einschränkung eine der effektivsten Angriffswaffen seiner Mannschaft beeinträchtigen werde, und scherzte, die Spieler müssten vielleicht mit Kopfbedeckungen auf den Platz kommen. Goal.com berichtet .

In der vergangenen Saison nutzte Arsenal die Fähigkeiten von Spielern wie Ben White und Declan Rice bei weiten Einwürfen effektiv. Die Ligaleitung hat das Trocknen des Balls mit einem Handtuch vor Standardsituationen jedoch strikt verboten, um Zeitspiel zu verhindern und die effektive Spielzeit zu erhöhen. Zuvor wurde die Angelegenheit durch eine Vereinbarung zwischen den beiden Mannschaften geregelt, doch diese Möglichkeit ist nun vollständig weggefallen.

Neue Regeln und Maßnahmen gegen Zeitspiel

Das Handtuchverbot trat nach umstrittenen Vorfällen in der vergangenen Saison in Kraft. Riccardo Calafiori hatte insbesondere versucht, in der Nähe des Tores von Newcastle United ein Handtuch zu benutzen. Schiedsrichter Jarred Gillett untersagte dies jedoch, da keine Einigung zwischen den Mannschaften vorlag. Die Spieler können den Ball nun nicht mehr sorgfältig trocknen, bevor sie gefährliche Flanken in den Strafraum schlagen.

Neben den Einwurfregeln führt die Premier League weitere Maßnahmen ein, um das Spieltempo zu erhöhen. Dazu gehören Timer für Abstoß und Einwürfe sowie eine strengere Kontrolle der Wechsel-Fenster. Auch die Regeln für medizinische Behandlungen wurden verschärft, um taktische Unterbrechungen und Zeitspiel zu verhindern.

Die Mannschaften passen sich an die neuen Bestimmungen an

Nach den neuen Regeln müssen verletzte Feldspieler nach einer medizinischen Behandlung mindestens eine Minute außerhalb des Spielfelds bleiben. Benötigt ein Torwart medizinische Hilfe, muss ebenfalls einer der Feldspieler seiner Mannschaft für eine Minute den Platz verlassen. Zur Erinnerung: Arsenal-Torwart David Raya war zuvor wegen Zeitspiels im Spiel gegen Brighton kritisiert worden.

Trotzdem ist Mikel Arteta zuversichtlich, dass sich seine Mannschaft schnell an die Veränderungen gewöhnen wird. Seinen Worten zufolge hat der Klub alle Fragen mit der Premier League und den Schiedsrichtern besprochen. Mit Beginn der Saison wird sich zeigen, wie die neuen Regeln in der Praxis angewendet werden und woran sich die Teams anpassen müssen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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