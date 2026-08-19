Arsenal bestätigt neuen Vertrag mit Mikel Arteta

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Arsenal bestätigt neuen Vertrag mit Mikel Arteta

Arsenal-Geschäftsführer Richard Garlick hat bestätigt, dass die Frage eines neuen langfristigen Vertrags für Cheftrainer Mikel Arteta in Kürze positiv geklärt wird. Laut BBC Sport ist der spanische Coach zwar in die letzten zwölf Monate seines aktuellen Vertrags eingetreten, doch die Vereinsführung bleibt völlig gelassen und betrachtet eine Einigung lediglich als Frage der Zeit. Goal.com berichtet darüber.

Mikel Arteta hat in den vergangenen Jahren in Nordlondon beispiellose Erfolge erzielt und den Spielstil sowie die interne Kultur der Mannschaft grundlegend verändert. In der vergangenen Saison führte er Arsenal zum ersten Premier-League-Titel seit der legendären Ära von 2004, beendete die Dominanz von Manchester City und machte das Team zu einer der führenden Kräfte des Landes.

Unter dem spanischen Trainer erreichte der Londoner Klub zudem das Finale der UEFA Champions League und etablierte sich damit unter Europas Elite. Es ist kein Geheimnis, dass solche großen Erfolge das Interesse der Fans an der Zukunft des Cheftrainers weiter gesteigert haben.

Vollständiges gegenseitiges Verständnis zwischen Vereinsführung und Trainer

Richard Garlick erklärte, dass zwischen den Parteien keinerlei Spannungen bestünden und beide Seiten entschlossen seien, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Der Geschäftsführer des Klubs teilte mit, dass derzeit die gesamte Aufmerksamkeit auf den Aktivitäten im Transferfenster liege, die Formalitäten jedoch kurz vor dem Abschluss stünden.

„Mikel möchte bei Arsenal bleiben, und auch wir wollen, dass Mikel bei unserem Klub bleibt. Dies mit einem neuen Vertrag zu besiegeln, ist nur eine Frage der Zeit. Wir sind alle ruhig und voll und ganz überzeugt. Derzeit ziehen wir Bilanz über das Transferfenster, und ich bin sicher, dass Mikels Vertrag bald geklärt wird“, zitierte BBC Sport Garlick.

Arteta selbst hat mehrfach betont, dass er äußerst glücklich über seine Arbeit beim Klub sei und die innerhalb der Mannschaft entwickelte Kultur zu schätzen wisse. Er passt vollständig zu den Zukunftsplänen des Vereins und verfolgt das Ziel, die Entwicklungskurve des Teams beizubehalten.

Neue Herausforderungen und höhere Standards voraus

Vor der neuen Saison stehen Arsenal noch anspruchsvollere und komplexere Aufgaben bevor. Die Mannschaft muss körperlich und mental darauf vorbereitet sein, gleichzeitig in der Champions League und den nationalen Wettbewerben anzutreten. Arteta betont in seinen Interviews immer wieder, wie wichtig es sei, die Möglichkeiten der Spieler weiter auszubauen und zugleich die hohen gesetzten Standards zu halten.

Mikel Artetas Verbleib bei Arsenal ist nicht nur für die Fans, sondern auch für die strategische Entwicklung des Klubs in den kommenden Jahren von entscheidender Bedeutung. Die entschlossene Haltung der Vereinsführung in dieser Frage stärkt das Vertrauen in die langfristige Stabilität des Teams und seine Fähigkeit, den erfolgreichen Weg fortzusetzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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