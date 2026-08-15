Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat die Fans trotz des Eintritts in das letzte Jahr seines aktuellen Vertrags umfassend über seine Zukunft beim Klub beruhigt. Der Coach betonte, dass er sich beim Londoner Team glücklich fühle und alle Verhandlungen auf natürliche Weise zum richtigen Zeitpunkt gelöst würden. Das berichtet Goal.com berichtet .

Wie Ixbt.com und führende Sportmedien berichten, arbeitet Arteta seit Dezember 2019 erfolgreich mit der Mannschaft. In dieser Zeit gewann er den FA Cup und zwei Supercups und führte das Team zudem zum zweiten Champions-League-Finale der Vereinsgeschichte.

Transfers haben Priorität

Der spanische Trainer zerstreute auf einer Pressekonferenz vor der Saison die Sorgen der Fans und erklärte, dass die Vereinsführung und der Trainerstab derzeit ihr Hauptaugenmerk auf den Sommer-Transfermarkt richteten. Das Auslaufen seines Vertrags stelle momentan kein Problem dar, so Arteta. Beide Seiten hätten in dieser Frage ein vollständiges gegenseitiges Verständnis.

«Die Fans müssen sich darüber keine Sorgen machen, denn ich möchte hier sein und fühle mich sehr glücklich», sagte Arteta.

Ruhe vor dem wichtigen Duell mit Manchester City

Klubchef Josh Kroenke hatte bereits im Mai betont, dass die Unterzeichnung eines neuen Vertrags zu den wichtigsten Aufgaben gehöre. Vor dem Saisonauftakt ist im Team jedoch keine Panik zu spüren, da Arteta und die Vereinsführung dieselben Vorstellungen haben.

Arteta hat in 353 Pflichtspielen als Arsenal-Trainer 213 Siege gefeiert. Zudem gewann er als Coach 2020 und 2023 den Supercup im Elfmeterschießen.

Als Nächstes steht das Duell mit Manchester City an. Die Londoner wollen in diesem Wettbewerb den 18. Meistertitel ihrer Vereinsgeschichte gewinnen. In der Geschichte des englischen Fußballs hat bislang nur Manchester United mehr Trophäen geholt.