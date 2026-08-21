Martin Keown bewertet Max Dowmans Rolle in Arsenals Profimannschaft

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Martin Keown bewertet Max Dowmans Rolle in Arsenals Profimannschaft

Arsenal-Legende Martin Keown ist der Meinung, dass sich das junge Klubtalent Max Dowman schneller als erwartet entwickelt und bereit für eine wichtige Saison in Mikel Artetas Profimannschaft ist. Der 16-Jährige, der in der entscheidenden Phase des Titelrennens der vergangenen Saison Geschichte schrieb, soll auch in diesem Jahr zu einem wichtigen Bestandteil des Teams werden. GOAL.com berichtete darüber. Goal.com berichtete darüber.

Der junge Spieler, der als offensiver Mittelfeldspieler agiert, gab bereits im Alter von 15 Jahren sein Debüt im Profifußball. Anschließend wurde er zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der Premier League und schrieb seinen Namen in die Rekordbücher des Wettbewerbs. Sein Tor gegen Everton in einer der dramatischen Partien der vergangenen Saison, mit dem er seiner Mannschaft den Sieg sicherte, zeigte erneut sein enormes Talent.

Der schnelle Aufstieg des jungen Talents

Nachdem Dowman in allen Wettbewerben 13 Einsätze absolviert und eine überzeugende Vorbereitung gespielt hat, nimmt er einen festen Platz in Mikel Artetas Plänen für die neue Saison ein. In einem Interview mit TNT Sports erklärte Martin Keown, dass die rasante Entwicklung des Spielers allen Erwartungen voraus sei, und gab zu, dass er viel Freude daran habe, ihm zuzusehen.

„Er ist gerade einmal 16 Jahre alt, und das ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte. Schon jetzt liegt er vor dem Zeitplan, der für ihn vorgesehen war. Diese Saison könnte für ihn zu einem echten Wendepunkt werden“, sagte der ehemalige Arsenal-Innenverteidiger Keown.

Meisterstatus und Druck

Arsenals 22-jährige Durststrecke ohne Meistertitel hat die Zweifel der Kritiker an den Chancen des Klubs in entscheidenden Phasen vollständig zerstreut. Martin Keown ist der Ansicht, dass der Erhalt des Status als amtierender Meister der Mannschaft zusätzliche mentale Stärke und Selbstvertrauen verleiht, auch wenn die Gegner alles daransetzen werden, sie zu bezwingen.

Im Hinblick auf den Druck, dem sich der Klub ausgesetzt sieht, betonte der ehemalige Spieler, dass die Mannschaft ihren Status nun genießen und mit noch größerem Selbstvertrauen auf den Platz gehen könne. Außerdem fügte er hinzu, dass sie sich nicht von übermäßiger Nervosität beherrschen lassen, sondern sich ausschließlich auf die Spiele konzentrieren solle.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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