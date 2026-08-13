Cesc Fàbregas lobt Mikel Arteta und die Arsenal-Führung

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Cesc Fàbregas lobt Mikel Arteta und die Arsenal-Führung

Der ehemalige Arsenal-Kapitän Cesc Fàbregas lobte die Vereinsführung dafür, dass sie in der schwierigen Anfangsphase Geduld mit Cheftrainer Mikel Arteta bewies. Nach dem Testspiel zwischen Arsenal und Como betonte der frühere Mittelfeldspieler, wie selten ein derart langfristiger strategischer Ansatz im modernen Fußball sei. Die Partie endete 1:1, ehe die Engländer das Elfmeterschießen gewannen. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, versucht Cesc Fàbregas bei Como, wo er seine Trainerkarriere in Italien begann, die von Arsenal geprägte Kultur und Stabilität als Vorbild zu nehmen. Der Spanier, der 303 Spiele für den Londoner Klub absolvierte, lobte die Vereinsführung dafür, auch in Mikel Artetas schwierigen ersten Spielzeiten an ihrer Entscheidung festzuhalten und den strategischen Plan nicht aufzugeben. Seiner Ansicht nach ist dieser Ansatz im modernen Fußball eine echte Seltenheit.

Arsenals Erfahrung und langfristige Pläne

Im Gespräch nach dem Spiel erinnerte Cesc Fàbregas daran, dass das Arsenal-Projekt vor sieben oder acht Jahren begonnen habe. Er sagte, er sei Sportdirektor Edu und den anderen Verantwortlichen dankbar, dass sie auch in schwierigen Zeiten den Zusammenhalt bewahrt hätten. Obwohl die Mannschaft die Liga drei Spielzeiten in Folge auf dem achten Platz beendet und nach einem fünften Rang die Champions-League-Qualifikation verpasst hatte, blieb der Klub seinen Zielen treu.

Fàbregas merkte an, dass viele Vereine heutzutage dazu neigen, einen Cheftrainer bereits nach drei Niederlagen zu entlassen. Solche übereilten Entscheidungen beeinträchtigen häufig den Spielstil und die Stabilität einer Mannschaft. Deshalb betonte Cesc, wie wichtig es sei, Arsenals Weg zu studieren, anstatt diesen Fehler des modernen Fußballs zu wiederholen.

Als Vorbild für Como

Cesc Fàbregas, der Como derzeit trainiert, versucht, die Werte und die interne Kultur des englischen Klubs in seine Mannschaft zu integrieren. Auch wenn der italienische Verein eine andere Geschichte und andere Möglichkeiten hat, betrachtet er Arsenals Zusammenhalt bei der Überwindung von Schwierigkeiten als besonderes Vorbild. Mikel Artetas langjährige Arbeit trug schließlich Früchte und machte die Mannschaft zu einem der führenden Teams der Premier League.

Cesc FàbregasMikel ArtetaArsenalComoPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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