Was sagte Arsenals Mikel Arteta zum Transfer von Bruno Guimarães

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Was sagte Arsenals Mikel Arteta zum Transfer von Bruno Guimarães

Laut Goal.com äußerte sich Arsenals Cheftrainer Mikel Arteta nach dem Vorbereitungsspiel des Klubs in Dublin zu den Transfergerüchten um Newcastle-United-Mittelfeldspieler Bruno Guimarães. Trotz Berichten über eine Einigung auf einen 75-Millionen-Pfund-Deal zwischen den beiden Premier-League-Rivalen zog es der spanische Trainer vor, sich bedeckt zu halten. Goal.com berichtet .

Nach dem Spiel gegen Real Betis, das mit einer 2:3-Niederlage endete, stand die Pressekonferenz im Fokus der britischen Medien. Auf Fragen der Journalisten zum möglichen Transfer des Brasilianers und zu Berichten, wonach er zu einer medizinischen Untersuchung gereist sei, betonte Arteta entschieden, dass er nicht über Spieler sprechen werde, die bei einem anderen Klub unter Vertrag stehen.

Ein Schritt zur Verstärkung des Mittelfelds

Mikel Arteta erklärte, dass er eine direkte Antwort geben werde, sobald etwas Konkretes geschehe und eine Bekanntgabe möglich sei. Der Transfer von Bruno Guimarães gilt für Arsenal als wichtiger strategischer Schritt, um den Kader zu verbreitern und neben Spielern wie Declan Rice, Martin Ødegaard und Mikel Merino einen weiteren Akteur von höchster Qualität zu verpflichten.

Der 28-jährige Brasilianer wechselte im Januar 2022 von Lyon zu Newcastle United und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer tragenden Säule der Mannschaft. Seine Führungsqualitäten spielten eine wichtige Rolle bei Newcastles Qualifikation für die Champions League und beim Gewinn des League Cup 2025. Sein aktueller Vertrag läuft bis 2028 und unterstreicht seine hohe Bewertung auf dem Transfermarkt.

Christian Nørgaard wechselt zu Everton

Vor dem Hintergrund der Meldungen über Bruno Guimarães gibt es auch Veränderungen im Arsenal-Kader. So wurde Christian Nørgaard zu Everton transferiert. Nørgaard war während der jüngsten Meistersaison des Londoner Klubs zu einer wichtigen Figur in der Kabine geworden.

Mikel Arteta lobte den Beitrag des dänischen Mittelfeldspielers zum Klub und hob seine Rolle beim Zusammenhalt der Mannschaft besonders hervor. Arteta wünschte Christian Nørgaard bei seinem neuen Verein viel Erfolg und dankte ihm für seine geleistete Arbeit.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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