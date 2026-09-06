Unglaubliches Comeback: Roma zwingt Atalanta nach der 90. Minute in die Knie

Das Spitzenspiel des 3. Spieltags der Serie A im römischen Stadio Olimpico entwickelte sich zu einem echten Fußball-Krimi. Roma, das mit viel Schwung in die Saison gestartet war, empfing das gefährliche Atalanta aus Bergamo. Die Römer lagen während des Spiels zurück und standen kurz vor einer Niederlage, doch in den letzten Sekunden der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit vollbrachten sie ein Wunder und sicherten sich einen sensationellen 2:1-Sieg.

Drama nach der 90. Minute: Sieg in 3 Minuten verspielt

Die entscheidenden Ereignisse des Spiels fanden in der zweiten Halbzeit statt, als sich das Ergebnis unerwartet änderte:

Kalte Dusche durch Ederson: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 47. Minute, nutzte der brasilianische Mittelfeldspieler Ederson von Atalanta eine Lücke in der römischen Abwehr und erzielte den Führungstreffer (0:1);

Anhaltender Druck der Römer: Die Giallorossi griffen das gesamte Spiel über unermüdlich an, um den Ausgleich zu erzielen, doch die disziplinierte Abwehr der Bergamaschi und die Paraden von Torhüter Carnesecchi verhinderten lange Zeit ein Tor;

Rettung durch Hermoso in der 90. Minute: In der letzten Minute der regulären Spielzeit rückte Romas erfahrener spanischer Verteidiger Mario Hermoso auf und erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer zum 1:1;

Siegtreffer von Matias Soulé in der 90.+3. Minute: Kurz vor Ende der Nachspielzeit, in der 90.+3. Minute, traf der eingewechselte Matias Soulé und brachte das gesamte Stadio Olimpico zum Beben (2:1).

Taktische Wende und die Wirkung der Einwechselspieler

Die rechtzeitigen Entscheidungen des Trainerstabs waren ausschlaggebend für den Spielausgang:

Soulés Heldentat: Matias Soulé, der in der 55. Minute für Lulli eingewechselt wurde, erhöhte das Tempo deutlich und erzielte schließlich das goldene Tor, das die drei Punkte einbrachte;

Kaderveränderungen: In der zweiten Halbzeit brachte der römische Club Molina, Balerdi, Gilardi und Castro, um die Offensivkraft zu maximieren;

Atalantas Kapitulation: Obwohl Franck Kessié, Zappacosta, Zalewski und Pašalić für die Gäste eingewechselt wurden, um die Führung zu halten, kostete sie ein Konzentrationsverlust in den letzten Minuten den Sieg.

Serie A Tabelle: 9 Punkte aus 3 Spielen und die Tabellenführung

Dieses dramatische Comeback unterstreicht Romas Ambitionen auf die Meisterschaft in der neuen Saison:

100-Prozent-Quote: Die Römer haben alle ihre ersten 3 Spiele gewonnen und belegen mit insgesamt 9 Punkten den ersten Platz in der Serie A;

Atalanta auf Platz 7: Der Club aus Bergamo hat Punkte liegen gelassen und liegt nun mit 6 Punkten auf dem 7. Tabellenplatz.

Ist dieses 180-sekündige Comeback von Roma nach der 90. Minute ein Zeichen für den Meistergeist der Mannschaft oder das Ergebnis einer unverzeihlichen Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Atalanta? Wie bewerten Sie die Heldentat des Duos Matias Soulé und Mario Hermoso? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!