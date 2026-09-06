Arbeloas Fulham unterliegt Crystal Palace — Ein 2:3-Drama

Im Londoner Derby am 3. Spieltag der Premier League empfing Fulham zu Hause Crystal Palace und musste eine schmerzhafte 2:3-Niederlage hinnehmen. Obwohl sie im Spielverlauf zweimal in Führung gingen, konnten die Gastgeber am Ende nicht einmal ein Unentschieden retten. Dies markiert eine tiefe Krise in der neuen Saison unter dem spanischen Trainer Alvaro Arbeloa, der das Team im Sommer 2026 übernommen hatte.

Zweimal verspielte Führung und defensives Chaos

Das Duell im Craven Cottage bot den Zuschauern einen intensiven Kampf und ein Torfestival:

Verspielter Vorteil: Fulham übernahm während der Partie zweimal die Initiative, doch in beiden Fällen fehlte die nötige Ruhe, um die Konter des Gegners zu stoppen;

Die kämpferische Antwort der Eagles: Die Gäste von Crystal Palace gaben sich auch nach einem Rückstand nicht geschlagen, erhöhten in der zweiten Halbzeit das Tempo und sicherten sich am Ende den Sieg (2:3);

Defensivprobleme: Arbeloas Schützlinge kassierten erneut 3 Gegentore und offenbarten grobe Fehler in der Abwehrreihe.

0 Punkte aus 3 Spielen: Sorge auf Platz 19

Die neue Saison entwickelt sich zu einem der schlechtesten Starts in der Premier-League-Geschichte der Londoner:

3 Niederlagen in Folge: Fulham verlor alle drei Auftaktspiele der Meisterschaft — zuvor unterlagen sie Chelsea (2:3) und Sunderland (0:1);

Druck auf Platz 19: Ohne einen einzigen Punkt belegt Arbeloas Team derzeit den gefährlichen 19. Tabellenplatz;

Einziger Sieg im Pokal: Das einzige positive Ergebnis der 'Whites' in dieser Saison bleibt der deutliche 3:0-Sieg gegen den unterklassigen Verein Wimbledon im EFL Cup.

Anfield-Test voraus: Nächster Gegner Liverpool

Alvaro Arbeloas Position als Trainer steht bereits nach den ersten Spieltagen massiv unter Druck:

Schwere Auswärtsreise nach Liverpool: Am 4. Spieltag der Premier League wartet eine noch größere Prüfung auf Fulham — am 12. September gastiert das Team bei einem der Giganten, dem FC Liverpool;

Notwendigkeit taktischer Änderungen: Experten betonen, dass Arbeloa die defensive Disziplin schnell in den Griff bekommen muss, da die Reise nach Anfield die Krise des Teams weiter verschärfen könnte.

Glauben Sie, dass Alvaro Arbeloa die Abwehrfehler bei Fulham beheben und das Team aus der Abstiegszone führen kann, oder ist eine weitere Niederlage am 12. September gegen Liverpool unvermeidlich? Was war der Grund dafür, dass Fulham trotz zweimaliger Führung verlor? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!