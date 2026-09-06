Inter Miami spielt unentschieden gegen Atlanta United — Ein verschenkter Sieg

Im Rahmen des neuesten Spieltags der regulären Saison der nordamerikanischen MLS bot das Duell in Fort Lauderdale den Fans einen echten Fußball-Thriller, eine Torshow und ein Elfmeter-Drama. Das mit Stars gespickte Inter Miamiempfing zu Hause Atlanta United und trennte sich mit einem hart umkämpften 2:2-Unentschieden. Trotz Lionel Messis präzisem Zuspiel, der anhaltenden Klasse von Luis Suárez und einem wichtigen Treffer von Casemiro gaben die Gastgeber den Sieg kurz vor Spielende aus der Hand.

Toraustausch: Messi-Assist und ein Klassiker von Suárez

Die Partie war von Beginn an von intensivem Angriffsfußball und hohem Tempo geprägt:

32. Minute: Assist von Messi, Tor von Casemiro: Bei einem gefährlichen Angriff der Gastgeber Lionel Messi spielte den Ball präzise in den Lauf, und der neu verpflichtete brasilianische Mittelfeldspieler Casemiro erzielte den Führungstreffer (1:0);

35. Minute: Schnelle Antwort durch Almirón: Atlanta United glich nur drei Minuten später aus — Premier-League-Veteran Miguel Almirón vollendete einen gefährlichen Angriff der Gäste (1:1);

45.+1 Minute: Tor durch Suárez: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zeigte Luis Suárez nach einer aktiven Flanke von Segovia im Strafraum seine Klasse und brachte Inter Miami erneut in Führung (2:1).

Elfmeter-Drama: Almiróns Fehlschuss und Embolos Nervenstärke

Die zweite Halbzeit war geprägt von einem Nervenkrieg um die Elfmeterpunkte:

73. Minute: Vergebene Chance: In der 73. Minute gab es einen Elfmeter für Atlanta, doch Miguel Almirón konnte die Chance nicht nutzen und scheiterte am Torhüter der Gastgeber;

87. Minute: Der rettende Treffer: Der unermüdliche Druck der Gäste führte kurz vor Schluss zu einem weiteren Elfmeter — diesmal blieb der berühmte Schweizer Stürmer Breel Embolo eiskalt und stellte den 2:2-Endstand her;

Druck in der Schlussphase: Obwohl Inter Miami in den letzten Minuten alles nach vorne warf, ließ die Abwehr von Atlanta keinen Siegtreffer mehr zu.

MLS-Tabelle: 2 Punkte in der Schlussphase verloren

Dieses Unentschieden ist für Inter Miami ein unerwarteter Punktverlust:

Angriffskraft und defensive Schwächen: Während die Offensive um Messi und Suárez erneut glänzte, kosteten defensive Lücken und späte Elfmeter das Team wertvolle Punkte;

Große Moral von Atlanta: Obwohl die Gäste zweimal zurücklagen und einen Elfmeter verschossen, bewiesen sie am Ende Kampfgeist und sicherten sich einen wertvollen Punkt.

Glauben Sie, dass das Verspielen der Führung in der 87. Minute an der defensiven Unordnung lag oder am starken Druck von Breel Embolo und Atlanta? Kann das Duo Messi und Suárez Inter Miami in dieser Saison zur Meisterschaft führen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!