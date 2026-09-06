Der berühmte russische UFC-Kämpfer Sharabutdin Magomedov, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Shara Bullet“, erzielte beim Real American Freestyle (RAF) Freistil-Ringer- und Grappling-Turnier in Moskau ein sensationelles Ergebnis. Der für seine phänomenale Schlagtechnik bekannte Athlet sicherte sich diesmal gegen die brasilianische Jiu-Jitsu-Legende Neiman Gracie auf der Matte einen 11:3-Sieg mit absoluter Dominanz. Dieser Sieg beweist einmal mehr, dass Shara Bullet ein universeller Kämpfer ist.

Ringstunde vom Schlagexperten: Physische Stärke und Taktik

Vor dem Kampf vermuteten viele Experten, dass Shara Bullets Hauptvorteil nur im Standkampf (Striking) liegen würde. Doch das Duell auf der RAF-Matte verlief nach einem völlig anderen Drehbuch. Sharabutdin Magomedov demonstrierte von Beginn an eine deutliche physische Überlegenheit gegenüber seinem Gegner. Er beschränkte sich nicht nur auf die Defensive, sondern griff aktiv an, erzielte erfolgreiche Takedowns und neutralisierte die Grappling-Techniken seines Gegners gekonnt. Während des gesamten Kampfes zeigte Shara Bullet seine Ringerqualitäten und ließ Neiman Gracie kaum eine Chance.

Die Gracie-Legende und Sharas Zukunft in der UFC

Es ist erwähnenswert, dass Neiman Gracie nicht irgendein brasilianischer Kämpfer ist. Er ist ein direkter Vertreter der Gracie-Familie , den Begründern des modernen Jiu-Jitsu, und Träger des schwarzen Gürtels. Ein Sieg gegen einen Gegner dieses Kalibers nach reinen Grappling-Regeln beweist, dass Shara Bullets Defensive Wrestling und sein Bodenkampf für das Top-Niveau der UFC bereit sind. Dieses Ergebnis wird für seine zukünftigen UFC-Gegner zwangsläufig zu einem zusätzlichen Kopfzerbrechen führen.

Glauben Sie, dass Shara Bullets Sieg über Gracie im Ringen ein Zufall war oder ist er wirklich zu einem universellen Kämpfer gereift? Wie sehr wird ihm dieses Ringerpotenzial im Rennen um den UFC-Meisterschaftsgürtel helfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!