Nursulton Ruziboev unterliegt in intensivem Kampf gegen Michael Page

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Nursulton Ruziboev unterliegt in intensivem Kampf gegen Michael Page

Auf der Main Card des UFC Paris Turniers in der französischen Hauptstadt fand das von Millionen usbekischer Fans mit Spannung erwartete Duell statt. Unser Landsmann, der im Mittelgewicht in das Octagon stieg, Nursulton Ruziboev lieferte sich einen kompromisslosen Kampf gegen den bekannten und gefährlichen englischen Knockout-Künstler Michael Page (MVP). In einem intensiven und nervenaufreibenden Kampf, der über die vollen 3 Runden ging, entschieden die Punktrichter einstimmig für den Engländer, womit die ungeschlagene Serie unseres Landsmanns in der UFC endete.

3 Runden im Octagon: Takedowns und ein 29:28-Ergebnis

Von Beginn an wurde der Kampf als Aufeinandertreffen zweier Stile betrachtet — Pages unkonventionelle Schlagtechnik und Ruziboevs Druck im Grappling:

  • Erfolge am Boden: Nursulton gelang es während des Kampfes, mehrere präzise Takedowns zu landen, seinen Gegner zu Boden zu bringen und die Kontrolle zu übernehmen;

  • Pages Distanzkontrolle: Doch im Stand kontrollierte der 39-jährige englische Kämpfer die Distanz geschickt und sammelte durch präzise Treffer Punkte;

  • Einstimmiges Urteil der Punktrichter: Nach Ablauf der vollen 15 Minuten werteten alle Punktrichter den Kampf mit 29:28 zugunsten von Michael Page.

Gerissene Serie und Ruziboevs Bilanz im Octagon

Diese Auseinandersetzung war ein wichtiger Wendepunkt für den usbekischen Kämpfer:

  • Serie von 3 Siegen in Folge beendet: Diese Niederlage beendete die Serie von 3 glänzenden Siegen des 32-jährigen Ruziboev in der UFC, der prestigeträchtigsten Promotion der Welt;

  • Aktualisierte Profi-Bilanz: Nursultons professionelle MMA-Bilanz steht nun bei 37 Siegen, 10 Niederlagen, 2 Unentschieden und 2 wertungslosen Kämpfen;

  • Kampfgeist und Erfahrung: Trotz der Niederlage bot Ruziboev gegen einen der gefährlichsten Striker der Division bis zum Ende einen würdigen Kampf.

Der Erfolgslauf des 39-jährigen Page

Trotz seines fortgeschrittenen Alters bewies der Engländer erneut, dass er zur Elite der Division gehört:

  • Vierter Erfolg in Folge: Mit diesem Sieg baute Michael Page seine ungeschlagene Serie auf 4 Kämpfe aus;

  • 26. Sieg verzeichnet: Pages professionelle MMA-Bilanz umfasst 26 Siege bei nur 3 Niederlagen, während er seinen mutigen Aufstieg in die Spitze des Mittelgewichts fortsetzt.

Glauben Sie, dass das 29:28-Urteil der Punktrichter den Kampfverlauf fair und objektiv widerspiegelt? Nursulton Ruziboev— was fehlte, um Page vollständig zu besiegen: die Kontrolle am Boden oder die Schlagkraft im Stand? Was sollten die nächsten Schritte unseres Landsmanns sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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