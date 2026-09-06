Meisterschaftsdrama: Asadbek Saidov verliert Gürtel — Submission-Sieg für Sayat Abduali

Das große internationale MMA-Turnier „Octagon 91“, das in der usbekischen Hauptstadt Taschkent stattfand, ist zu Ende gegangen. Das mit Spannung erwartete Hauptereignis des Abends — der Kampf um den vakanten Leichtgewichts-Meisterschaftsgürtel — sah unseren Landsmann Asadbek Saidov gegen den ungeschlagenen kasachischen Kämpfer Sayat Abduali im Octagon. Der intensive Schlagabtausch, der unter dem enormen Druck der Fans beider Seiten stand, endete mit einer dramatischen Wendung: In der zweiten Runde setzte der Gegner die Technik perfekt um und sicherte sich den Meistertitel.

Die entscheidende Submission in Runde 2: Wie wurde der Gürtel vergeben?

Der Kampf im Octagon begann von den ersten Sekunden an mit hohem Tempo und taktischen Manövern:

Starker Widerstand in der ersten Runde: In den ersten 5 Minuten versuchten die Kämpfer, sich gegenseitig zu lesen und präzise Schläge im Stand zu landen; Saidov agierte vor seinem Heimpublikum sehr aktiv;

Fehler am Boden und die Submission: In der zweiten Runde gelang es Sayat Abduali, den Kampf auf den Boden zu verlagern, und nach Erreichen der Positionsdominanz führte er meisterhaft einen schmerzhaften Würgegriff aus;

Vorzeitiger Sieg: Egal wie sehr Saidov versuchte, sich aus der Situation zu befreien, der kasachische Athlet festigte seinen Griff, zwang den Ringrichter zum Abbruch und besiegelte einen sauberen Sieg.

Sayat Abduali — Der neue Champion der Octagon League: 10:0-Bilanz

Dieser Erfolg macht den kasachischen Kampfsportler zum absoluten Anführer der Division:

Ungeschlagene Serie: Sayat Abduali baute seine Siegesserie im professionellen MMA auf 10 aus und behielt eine perfekte Bilanz (10-0) ohne eine einzige Niederlage bei;

Besitzer des Goldgürtels: Mit dem Status als neuer Leichtgewichts-Champion der „Octagon League“ hat Abduali seine Dominanz in der Organisation fest etabliert;

Grappling-Meisterschaft: Das hohe Niveau des Kämpfers am Boden und bei der Bodenkontrolle bewies erneut, dass er einer der gefährlichsten Gegner der Liga ist.

Eine harte Lektion und der erste Test für Asadbek Saidov

Für unseren Landsmann war dieser Abend der bisher schwerwiegendste Wendepunkt in seiner Karriere:

Erste Niederlage nach 8 Kämpfen: Nachdem Asadbek Saidov in allen 7 vorangegangenen Profikämpfen siegreich war, musste er nun die erste Niederlage seiner Karriere hinnehmen;

Meisterschafts-Lektion: Experten betonen, dass solche Rückschläge in hochkarätigen Titelkämpfen nicht das Ende bedeuten, sondern eine wertvolle Erfahrung sind, die als Ansporn dient, an Schwächen zu arbeiten und stärker zurückzukehren;

Plan für das Comeback: Es wird erwartet, dass Saidov gemeinsam mit seinem Team die Verteidigung am Boden und taktische Fehler analysiert, um den Weg für eine Revanche oder einen neuen Titelanlauf zu ebnen.

Was war Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für die Niederlage von Asadbek Saidov in der 2. Runde — die überlegenen Bodenfähigkeiten von Sayat Abduali oder die Unachtsamkeit unseres Landsmanns in der Defensive? Kann Saidov die richtigen Schlüsse aus dieser Niederlage ziehen und die Kraft finden, den Octagon-Gürtel zurückzuerobern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!