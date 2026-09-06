Das Spitzenspiel des 5. Spieltags der Saudi Pro League entwickelte sich zu einem echten Super-Derby, auf das Fußballfans weltweit gewartet hatten. In einer intensiven Begegnung in Dschidda empfing Al Ittihad den mit Stars gespickten Klub Al Nassr und sicherte sich einen wichtigen und hart erkämpften 2:1-Sieg. Mit einem Kader, der Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix und Kingsley Coman umfasst, musste sich das Team aus Riad die erste Niederlage der neuen Saison eingestehen.

23 Minuten Glanzleistung von George Ilenikhena: Wie wurde das Spiel entschieden?

Das Spiel begann mit intensivem und aggressivem Druck der Gastgeber:

Kalte Dusche in der 4. Minute: Direkt zu Beginn nutzte Gastgeber-Stürmer George Ilenikhena eine Situation im gegnerischen Strafraum eiskalt aus und eröffnete den Torreigen (1:0);

Doppelpack in der 23. Minute: Ilenikhena nutzte Fehler in der Abwehr von Al Nassr geschickt aus, erzielte seinen zweiten Treffer und baute die Führung für Al Ittihad aus (2:0);

Die Antwort von Gabriel Angelo: In der 36. Minute verkürzte der junge Brasilianer Gabriel Angelo für die Gäste und brachte die Spannung zurück (2:1);

Eiserne Disziplin in der zweiten Halbzeit: Nach der Einwechslung von Richard Ríos und Youssef En-Nesyri in der zweiten Hälfte verteidigten die Gastgeber diszipliniert und brachten das Ergebnis über die Zeit.

Ronaldos ruhiger Abend und das Schweigen der Star-Offensive

Cristiano Ronaldo führte das Angriffs-Trio an, konnte aber nicht das erhoffte Ergebnis liefern:

Ronaldo über 90 Minuten wirkungslos: Die portugiesische Legende spielte durch, wurde jedoch von den Verteidigern Danilo Pereira und Hassan Kadesh eng bewacht und konnte weder ein Tor noch eine Vorlage verbuchen;

Der Druck von Mané, Félix und Coman reichte nicht aus: Auch die anderen Anführer der Offensive fanden keinen Weg, den zweiten Treffer gegen Al Ittihad-Torhüter Predrag Rajković zu erzielen;

Al Nassrs Serie ohne Niederlage gerissen: Das Team aus Riad, das stark in die Saison gestartet war, blieb am 5. Spieltag erstmals ohne Punkte.

Tabelle: Dschidda-Klub rückt an die Spitze heran

Dieses Derby hat das Kräfteverhältnis an der Spitze der Meisterschaft erheblich verändert:

Al Nassr mit 12 Punkten auf Platz 2: Nach der ersten Niederlage droht das Team aus Riad im Titelrennen den Anschluss zu verlieren;

Al Ittihad klettert mit 11 Punkten auf Platz 4: Die Gastgeber sicherten sich 3 wertvolle Punkte und verkürzten den Rückstand auf den direkten Konkurrenten auf nur noch einen Zähler.

Was meint ihr: Lag die Niederlage von Al Nassr an Abwehrfehlern oder daran, dass die Star-Offensive um Ronaldo nicht wie erhofft funktionierte? Kann George Ilenikhena Ronaldo in dieser Saison im Kampf um die Torjägerkanone der Pro League ernsthaft Konkurrenz machen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!