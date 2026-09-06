Wie hat Khamzat Chimaev Tyron Woodley im Freistilringen besiegt? (Video)

Berühmte Kämpfer, die einst das UFC-Oktagon erschütterten, haben ihre Kräfte auf der Freistil-Ringermatte gemessen. Beim Hauptevent der „Real American Freestyle“ (RAF)-Promotion, das in der prachtvollen Mytischtschi-Arena in Moskau stattfand, Khamzat Chimaev trat gegen den ehemaligen UFC-Champion Tyron Woodley an. Dieses hochkarätige Duell, das nach reinen Freistil-Regeln und nicht nach MMA-Regeln ausgetragen wurde, endete unerwartet schnell – Chimaev drückte den erfahrenen amerikanischen Ringermeister bereits in der ersten Runde auf die Matte und sicherte sich einen sauberen Sieg.

94-Sekunden-Blitzkrieg: Absolute Dominanz und ein sauberer Sieg auf der Matte

Der Kampf fand in einer Catchweight-Klasse von 195 Pfund (ca. 88,4 kg) statt, und Chimaev übernahm von den ersten Sekunden an die volle Initiative:

Schnelle 2:0-Führung: Mit dem Anpfiff erhöhte Chimaev den Druck, drängte Woodley mit einem kraftvollen Stoß von der Matte und ging früh mit 2:0 in Führung;

Woodleys Angriff und der Konter: Als der ehemalige amerikanische Champion nach vorne stürmte, um auszugleichen, konterte Khamzat seine Bewegung eiskalt;

Verheerender Wurf und Schultersieg: Chimaev brachte seinen Gegner aus dem Gleichgewicht, warf ihn mit Wucht auf die Matte und fixierte nach 1 Minute und 34 Sekunden (94 Sekunden) beide Schultern von Woodley am Boden, womit er den Kampf vorzeitig durch einen sauberen Schultersieg (Pinfall) beendete.

Lektion für die amerikanische Ringerschule: Woodley war im Ringen chancenlos

Bevor Tyron Woodley in den MMA-Sport einstieg, war er als hochklassiger All-American-Freistilringer in der US-College-Liga (NCAA Division I) bekannt. Doch:

Unterschied im Niveau: Der aggressive Druck und die physische Überlegenheit der kaukasischen Ringerschule waren für den über 40-jährigen amerikanischen Veteranen eine Nummer zu groß;

Zusammenbruch der Defensive: Woodleys reiche Erfahrung in der Takedown-Verteidigung konnte Chimaevs unerwarteten und flinken Techniken nicht standhalten.

2:0 bei der RAF-Promotion: Khamzats Siegeszug auf der Matte geht weiter

Dieser glänzende Erfolg markierte einen wichtigen Meilenstein in Chimaevs neuer Karriere im Freistilringen:

Zweiter sauberer Sieg: Khamzat baute seine Bilanz in dieser Organisation auf 2:0 aus;

Erfolg nach Danis: Zuvor hatte Chimaev im Rahmen der RAF bereits den bekannten Athleten Dillon Danis in einem Grappling-Kampf besiegt;

Universelle Fähigkeiten: Der Kämpfer, der sowohl im Oktagon als auch auf der Ringermatte dominiert, hat bewiesen, dass er MMA-Stars nach jedem Regelwerk besiegen kann.

Glauben Sie, dass Khamzat Chimaevs Schultersieg gegen Tyron Woodley in nur 94 Sekunden beweist, dass er im Ringen Weltklasse-Niveau hat, oder hat Woodley seine Form komplett verloren? Gegen welchen namhaften Gegner würden Sie Chimaev gerne in seinem nächsten Ringerkampf sehen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!