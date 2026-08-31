Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab

Das Istanbuler Derby zwischen Başakşehir und Kasımpaşa im Rahmen des 3. Spieltags der türkischen Süper Lig zog die Aufmerksamkeit der Fans nicht nur durch den intensiven Kampf auf dem Platz (1:1) auf sich, sondern auch durch eine aufsehenerregende Pressekonferenz nach dem Spiel. Bei den Gastgebern stach der usbekische Stürmer Eldor Shomurodov durch seine hochklassige Leistung hervor.

Der 31-jährige Stürmer erzielte nicht nur in der 18. Minute den Führungstreffer, sondern kreierte zudem mindestens drei weitere gefährliche Torchancen. Besonders in der 78. Minute prallte sein wuchtiger Kopfball gegen den Pfosten.

Nach dem Spiel äußerte sich der Cheftrainer von Kasımpaşa und eine Legende des türkischen Fußballs, Emre Belözoğlu, auf der Pressekonferenz mit scharfer Kritik, die für großes Aufsehen sorgte.

„Gündoğan ist Türke, Demirbay ein Legionär?“: Belözoğlu kritisiert den Verband

Der renommierte Experte betonte, dass die vom türkischen Fußballverband (TFF) eingeführte Ausländerregelung und die Regeln zum Staatsbürgerstatus ein riesiges Hindernis für die Vereine darstellen:

Erzwungene Abschiede: „Aufgrund dieser Regel sind wir gezwungen, uns von zwei ausländischen Spielern zu trennen, obwohl weder der Verein noch die Spieler das wollen. Müssen wir auf einen Spieler wie Diabate verzichten, der heute ein Tor erzielt und dem Team Punkte gesichert hat? Der Verein hat in junge Spieler investiert, wir können sie nicht einfach aufgeben.“

Doppelte Standards: „Heute spielt Ilkay Gündoğan bei Galatasaray mit türkischem Status, während ich Kerem Demirbay als Legionär einsetzen muss. Beide haben türkische Eltern. Die Regel enthält eine Einschränkung bezüglich des Jahres 2015. Das ist nicht gerecht!“

Das Beispiel Shomurodov: „Ihr macht die türkischen Spieler faul“

Emre Belözoğlu sprach die Thematik der turkstämmigen Völker und talentierten Legionäre an und erwähnte dabei Eldor Shomurodov explizit: