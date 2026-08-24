In der neuen Saison der Premier League ist Abdukodir Husanov mit seiner souveränen Leistung erneut in den Mittelpunkt gerückt. Der Spieler der usbekischen Nationalmannschaft und von Manchester Citystand im ersten Saisonspiel gegen Bournemouth über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und erhielt für seine Statistiken Bestnoten.

Bei der Begegnung im EtihadStadion sicherte sich Manchester City einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Husanov stand in der Innenverteidigung in der Startelf und blieb bis zum Schlusspfiff auf dem Feld.

Husanovs Statistiken überzeugten

Das Statistik-Portal Flashscore bewertete die Leistung des usbekischen Spielers mit 8,2 Punkten.

Die wichtigsten Kennzahlen des 22-jährigen Verteidigers sind:

90 Minuten volle Spielzeit;

87 von 90 Pässen kamen an;

Passgenauigkeit — 97 Prozent ;

97 Ballkontakte ;

sichere Leistung in der Innenverteidigung.

Husanovs Passquote von 97 Prozent zeigt, dass er nicht nur in der Defensive, sondern auch bei der Ballkontrolle und im Spielaufbau eine wichtige Rolle spielte.

Wer erhielt beiManchester City

eine höhere Bewertung? Husanovs Wertung von 8,2 war eine der besten im Team.

Flashscore gab unter den Spielern vonManchester City nur Marc Guehi eine höhere Note von8,5 Punkten

. Als Torschütze des Siegtreffers wurde er zu einem der besten Spieler der Partie gekürt.

Warum ist dieser Wert wichtig?

Für Husanov ist die Bedeutung dieses Spiels nicht nur auf die hohe Bewertung beschränkt. In einer so wettbewerbsintensiven Liga wie der Premier League sind Ballbehandlung und Passgenauigkeit für einen Verteidiger von besonderer Bedeutung.

87 präzise Pässe und eine Quote von 97 Prozent belegen, wie sicher der usbekische Spieler am Ball agierte.

Besonders als Innenverteidiger über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen, könnte darauf hindeuten, dass sein Stellenwert in den Plänen des Teams stetig wächst.

Wie begann die neue Saison für den usbekischen Spieler?

Nachdem Husanov in der letzten Saison den Anpassungsprozess an den englischen Fußball durchlaufen hat, startete er nun in der Stammelf. Dies steigert das Interesse an seinem Status bei Manchester Cityund seiner Rolle in der Premier League.

Die Bewertung von 8,2 und die Passgenauigkeit von 97 Prozent im ersten Spiel sind ein Zeichen für einen gelungenen Saisonstart des usbekischen Verteidigers.

Das Wichtigste ist, ob Husanov diese Leistung in den kommenden Runden bestätigen kann. Die Antwort wird sich in seinen nächsten Spielen für Manchester Cityzeigen.