In der französischen Hauptstadt Paris ging das Turnier «UFC Fight Night 287» zu Ende, das mit unerwarteten Ergebnissen und intensiven Duellen aufwartete. An diesem Abend, der von kompromisslosen Kämpfen geprägt war, stiegen neben Vertretern unserer Region wie dem Tadschiken Muhammad Naimov auch Europas stärkste Knockout-Künstler in das Oktagon, darunter unser Landsmann Nursulton Ruziboev. Die Kämpfe der Main Card, die durch blitzschnelle Knockouts in der ersten Runde und umstrittene Schiedsrichterentscheidungen in Erinnerung blieben, wurden zum wahren Höhepunkt des Turniers.

Ruziboevs Duell mit Page und unerwartete Treffer

Das Hauptereignis des Turniers, auf das Millionen usbekischer Fans blickten, fand im Mittelgewicht statt:

Michael Page – Nursulton Ruziboev Duell: Unser Landsmann kämpfte drei Runden lang tapfer gegen den englischen Schlagexperten. Obwohl Nursulton mehrere erfolgreiche Takedowns erzielte, sicherte sich Page, der die Distanz geschickt kontrollierte, den Sieg durch eine Punktrichterentscheidung (29:28) und beendete damit Ruziboevs Siegesserie.

Ein unglücklicher Abend für die Kämpfer aus Zentralasien: Der im Federgewicht antretende Tadschike Muhammad Naimov war gegen den gefährlichen belgischen Kämpfer Losene Keita chancenlos – Keita erzielte bereits in der ersten Runde einen technischen Knockout und sorgte für eine Sensation.

Heftige Knockouts in Runde 1: Debütanten auf dem Vormarsch

Für die französischen Fans war der bemerkenswerteste Aspekt der Card der mutige Auftritt der lokalen Stars:

Das fantastische Debüt von Salahdine Parnasse: Einer der bekanntesten MMA-Stars Europas, Salahdine Parnasse, gab bei seinem ersten UFC-Kampf ein beeindruckendes Statement ab, indem er den erfahrenen Liga-Veteranen Dan Hooker bereits in der ersten Runde spektakulär ausknockte.

Axel Solas blitzschneller Treffer: In einem weiteren Leichtgewichts-Duell schlug Axel Sola seinen Landsmann Fares Ziam in der ersten Runde K.o. und verbesserte damit seine Position in der Division erheblich.

UFC Fight Night 287: Offizielle Ergebnisse der Main Card

Alle zentralen Kämpfe des Abends endeten wie folgt:

Leichtgewicht: Salahdine Parnasse besiegte Dan Hooker durch Knockout in Runde 1;

Leichtgewicht: Axel Sola besiegte Fares Ziam durch Knockout in Runde 1;

Mittelgewicht: Michael Page Nursulton Ruziboevgewann durch einstimmige Punktentscheidung;

Weltergewicht: Daniil Donchenko besiegte Punahele Soriano nach Punkten;

Federgewicht: Curtis Campbell besiegte Trevor Peek in Runde 3 durch Aufgabe (Submission);

Federgewicht: Losene Keita besiegte Muhammad Naimov durch technischen Knockout in Runde 1.

Wer war Ihrer Meinung nach der herausragendste Kämpfer des Pariser Turniers – Salahdine Parnasse, der mit dem Sieg über Dan Hooker die UFC-Welt eroberte, oder Michael Page? Was denken Sie über die Leistung unseres Landsmanns Nursulton Ruziboev und die Entscheidung der Punktrichter? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!