Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab

·7·Sport
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab

Im Achtelfinale des Usbekistan-Pokals verlor der Klub Nasaf aus Qarshi mit 0:1 gegen Navbahor in Namangan und schied aus dem Wettbewerb aus. Die Mannschaft aus Qarshi, die früher daran gewöhnt war, den Pokal zu gewinnen, verlässt das Turnier nun schon im dritten Jahr in Folge sehr früh.

Nach der schmerzhaften Niederlage nahm Nasaf-Cheftrainer Ruziqul Berdiyev an der Pressekonferenz teil und gab offene Antworten auf die brennendsten Fragen von Fans und Journalisten.

„Wir haben vor 20.000 Fans gespielt“: Einwände gegen die Niederlage und die Schiedsrichterleistung

Ruziqul Berdiyev in Namangan betonte, dass das Spiel intensiv und ausgeglichen war:

  • Chancen nicht genutzt: „Wir haben versucht, auf dem Platz eines Teams mit 20.000 starken Fans Widerstand zu leisten. Ein einziges Tor konnte das Schicksal des Spiels entscheiden. Hätten wir unsere Chancen genutzt, wäre der Sieg vielleicht auf unserer Seite gewesen. Wir haben gut verteidigt, konnten aber im Angriff kein Tor erzielen“, sagte der Trainer.

  • Grund für die Diskussion mit dem Schiedsrichter: Der Trainer stellte klar, dass es bei der Diskussion mit den Unparteiischen nach dem Spiel nicht um ein mögliches Handspiel von Norchaev ging, sondern um einen Einwand gegen einen Freistoß beim Stand von 1:0.

Das Tor-Problem: „Es fehlen Qualitätsstürmer, das Glück fehlt“

Zu den zwei aufeinanderfolgenden 0:1-Niederlagen von Nasaf gegen Navbahor enthüllte Berdiyev das Hauptdefizit der Mannschaft:

  • Lücke im Angriff: „Uns fehlen Qualitätsstürmer. In den letzten Spielen hat uns auch das Glück verlassen. Es fehlt an Abgeklärtheit im Angriff. Im Fußball gewinnt man nicht, wenn man keine Tore schießt. Wir befinden uns in einer Phase, in der wir geduldig sein und weiterarbeiten müssen.“

  • Gibt es eine Möglichkeit, zu einem anderen Verein zu wechseln?: „Im Leben kann alles passieren. Meine erste Aufgabe ist es, meinem geliebten Team so gut wie möglich zu helfen. Die Zeit wird alles zeigen. Aber ich hatte nie die Absicht, das Team vorzeitig zu verlassen, um zu einem anderen Verein zu gehen“, betonte der Trainer.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Super-Tor von Shomurodov: Basaksehir und Kasimpasa trennen sich mit einem dramatischen RemisSuper-Tor von Shomurodov: Basaksehir und Kasimpasa trennen sich mit einem dramatischen RemisHeute, 05:28Başakşehir gegen Kasımpaşa: Stehen Shomurodov und Fayzullayev in der Startelf?Başakşehir gegen Kasımpaşa: Stehen Shomurodov und Fayzullayev in der Startelf?Gestern, 23:18Real Madrid deklassiert Malaga und übernimmt die alleinige Tabellenführung in La LigaReal Madrid deklassiert Malaga und übernimmt die alleinige Tabellenführung in La LigaGestern, 22:20EPL 2. Spieltag: Sunderland besiegt Fulham, Remis zwischen Leeds und BrentfordEPL 2. Spieltag: Sunderland besiegt Fulham, Remis zwischen Leeds und BrentfordGestern, 21:09Navbahor wirft Nasaf dank Jiyanov-Tor aus dem Pokal!Navbahor wirft Nasaf dank Jiyanov-Tor aus dem Pokal!Gestern, 21:05Spektakulärer Thriller: Chelsea und Brighton liefern das Premier-League-Spiel des Jahres!Spektakulärer Thriller: Chelsea und Brighton liefern das Premier-League-Spiel des Jahres!Gestern, 20:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)