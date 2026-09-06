K.o.-Show in der Humo Arena: Alle Ergebnisse des Turniers Octagon 91

Im prachtvollen Humo Arena-Komplex in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, Zentralasien fand eines der am meisten erwarteten und intensivsten Ereignisse der MMA-Welt statt — das internationale Turnier „Octagon 91“. Dieser Abend, an dem Spitzenkämpfer aus Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Russland in den Käfig stiegen, blieb durch unerwartete K.o.-Siege, vorzeitige Erfolge und dramatische Wendungen in Erinnerung. Die Fans erlebten nicht nur die Krönung eines neuen Leichtgewichts-Champions, sondern auch eine plötzliche Absage eines Kampfes sowie enttäuschende Leistungen lokaler Stars.

Drama im Hauptkampf: Sayat Abdualis Sieg und Saidows erste Niederlage

Der Höhepunkt des Turniers war das Duell um den vakanten Meistergürtel im Leichtgewicht:

Entscheidender Aufgabegriff in Runde 2: Unser Landsmann Asadbek Saidow (7-1) trat gegen den bis dahin ungeschlagenen Kasachen Sayat Abduali (10-0) an. In der zweiten Runde übernahm der Gegner am Boden die Kontrolle und zwang Saidow mit einem kraftvollen Würgegriff zur Aufgabe;

10:0 und ein neuer Champion: Mit diesem Sieg baute Abduali seine ungeschlagene Serie auf zehn aus und sicherte sich den Goldgürtel der Liga; Asadbek Saidow musste im achten Kampf seiner Profikarriere die erste Niederlage hinnehmen.

Geheimnisvolle Absage des Titelkampfs und das K.o.-Aus von „Tyson“ in Runde 1

Zwei bedeutende Ereignisse während des Abends versetzten die Fans in Staunen:

Rahmonjonows abgesagter Kampf: Ein weiterer wichtiger Titelkampf, der ursprünglich auf dem Programm stand — das Meisterschaftsduell zwischen unserem Landsmann Jamoliddin Rahmonjonow und dem Tadschiken Amirchon Atochonow — wurde aus unbekannten Gründen plötzlich abgesagt, während das Turnier bereits in vollem Gange war;

Jasurbek „Tyson“ Dschurajews K.o.: Jasurbek Dschurajew, der als Pop-MMA-Star große Popularität genießt, erlitt bereits in der ersten Runde gegen den Kirgisen Islam Egemberdiew einen technischen K.o., was seine Fans tief betrübte (dies war seine 3. Karriereniederlage).

Octagon 91: Alle Ergebnisse der Main Card und Prelims

Alle Begegnungen in der „Humo Arena“ verliefen wie folgt:

Main Card:

Leichtgewicht (Titelkampf): Sayat Abduali (Kasachstan) besiegte Asadbek Saidow (Usbekistan) in der 2. Runde durch Aufgabe;

Leichtgewicht: Islam Egemberdiew (Kirgisistan) besiegte Jasurbek „Tyson“ Dschurajew (Usbekistan) in der 1. Runde durch KO/TKO;

Leichtgewicht: Dmitrij Michailidi (Kasachstan) besiegte Fasliddin Madrahimow (Tadschikistan) einstimmig nach Punkten;

Leichtgewicht: Bajbolot Arstanbek Uulu (Kirgisistan) besiegte Bekzodbek Radschabbojew (Usbekistan) in der 2. Runde durch KO/TKO;

Mittelgewicht: Adis Taalajbek Uulu (Kirgisistan) gegen Islom Boltajew (Usbekistan) — der Gegner konnte den Kampf nach der 2. Runde nicht fortsetzen;

Federgewicht: Schodmon Nasokatow (Tadschikistan) besiegte Mironschoh Mawlonow (Usbekistan) einstimmig nach Punkten.

Preliminary Card:

Schwergewicht: Aleksandr Nikitin (Russland) besiegte Ollojor Abduscharipow (Usbekistan) in der 1. Runde durch KO/TKO;

Catchweight: Kirill Gekkel (Kasachstan) gegen Hikmatillo Abdullajew (Usbekistan) — der Gegner konnte den Kampf in der 3. Runde nicht fortsetzen;

Leichtgewicht: Ruslan Achmetow (Kasachstan) besiegte Dschawohir Abduganijew (Usbekistan) in der 2. Runde durch KO/TKO;

Schwergewicht: Hasanscho Hasansoda (Tadschikistan) besiegte Schohbos Ortikow (Usbekistan) in der 1. Runde durch einen Aufgabegriff;

Weltergewicht: Bachtijor Mamanow (Kirgisistan) besiegte Dschonibek Taschtenow (Usbekistan) in der 1. Runde durch Aufgabe;

Fliegengewicht: Binali Ulfanow (Kasachstan) besiegte Hasandschon Anwarow (Usbekistan) in der 3. Runde durch KO/TKO;

Weltergewicht: Junus Murotow besiegte Abduchalil Sultonbojew in der 1. Runde durch KO/TKO (usbekisches Derby);

Schwergewicht: Asis Asisow (Kirgisistan) besiegte Murodchon Asamow (Usbekistan) in der 1. Runde durch KO/TKO;

Weltergewicht: Jasur Scharipow besiegte Abdurahim Odilow in der 1. Runde durch Aufgabe (usbekisches Derby).

Was glauben Sie, welche Faktoren dazu führten, dass die usbekischen Kämpfer in der Humo Arena die meisten Duelle verloren haben — war es das hohe Grappling-Niveau der Gegner oder Fehler in der Vorbereitung? Was denken Sie über die plötzliche Absage des Titelkampfs von Jamoliddin Rahmonjonow? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!