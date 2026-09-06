Mysteriöse Tragödie in Istanbul: Serhat Mustafa Kılıç leblos in seiner Wohnung aufgefunden

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Mysteriöse Tragödie in Istanbul: Serhat Mustafa Kılıç leblos in seiner Wohnung aufgefunden

Ein schwerer Verlust hat die Türkei und internationale Filmfans gleichermaßen erschüttert. Der talentierte Schauspieler Serhat Mustafa Kılıç, der durch berühmte türkische Serien und Filme die Herzen von Millionen Zuschauern gewann, wurde leblos in seiner Wohnung in Istanbul aufgefunden. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen zum mysteriösen Tod des 51-jährigen Künstlers eingeleitet, der mehrere Tage lang keinen Kontakt zu seinen Angehörigen hatte.

3 Tage Stille und ein kalter Anblick im Wohnzimmer: Wie kam es zu dem Vorfall?

Laut Informationen der bekannten türkischen Milliyet Zeitung gestalten sich die Details des Vorfalls wie folgt:

  • Abbruch des Kontakts: Der 51-jährige Schauspieler reagierte seit dem 3. September nicht mehr auf Telefonanrufe und hatte zu niemandem Kontakt;

  • Die Wohnung in Nurtepe und die geöffnete Tür: Eine besorgte Bekannte suchte Serhat Kılıç in seiner Wohnung im Istanbuler Stadtteil Nurtepe auf. Da niemand auf das Klingeln reagierte, öffnete sie die Tür mit ihrem eigenen Schlüssel und betrat die Wohnung;

  • Schwere Stille im Sessel: In der Wohnung wurde der Schauspieler regungslos im Sessel im Wohnzimmer sitzend aufgefunden; Rettungsdienst und Polizei wurden umgehend verständigt;

  • Schlussfolgerung der Ärzte: Das medizinische Team, das am Einsatzort eintraf, bestätigte, dass der Schauspieler bereits verstorben war; die Strafverfolgungsbehörden haben eine Obduktion angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären.

Vom Cannes-Podium bis zur Serie „Söz“: Das reiche kreative Erbe von Serhat Kılıç

Serhat Mustafa Kılıç nahm mit seinem unverwechselbaren Charisma und seinem schauspielerischen Können einen besonderen Platz in der türkischen Kinematografie ein:

  • Hauptpreis des Cannes-Festivals: Der Schauspieler spielte eine komplexe dramatische Rolle in dem Film „Winterschlaf“ (Kış Uykusu) des weltberühmten Regisseurs Nuri Bilge Ceylan. Dieser Film wurde mit der prestigeträchtigsten Auszeichnung der Filmwelt, der „Goldenen Palme“ (Palme d'Or), beim Filmfestival von Cannes ausgezeichnet;

  • Die Figur Çolak in der Serie „Söz“: Er eroberte die Herzen der Zuschauer nicht nur in der Türkei, sondern auch in Usbekistan und den GUS-Staaten durch seine Darstellung des mächtigen Bösewichts Çolak in der berühmten Serie „Söz“ (Söz);

  • Meister des Dramas und der Komödie: Darüber hinaus verkörperte er meisterhaft Ergun Plak in der Serie „Seksenler“ (Seksenler) sowie Salih Bozok, einen engen Weggefährten von Mustafa Kemal Atatürk, im historischen Spielfilm „Veda“ (Veda).

Welche Rolle von Serhat Mustafa Kılıç mochten Sie am meisten – den gefährlichen Çolak aus „Söz“, seine Leistung im Cannes-prämierten „Winterschlaf“ oder seine Figur in „Seksenler“? Was denken Sie über diese unerwartete Tragödie? Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und Beileidsbekundungen unten!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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