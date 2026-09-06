US-Präsident Donald Trumps Sondergesandte Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner trafen unerwartet in Moskau ein und trafen sich im Kreml mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die amerikanischen Unterhändler, die in einer Kolonne offizieller russischer Aurus-Luxusautos unterwegs waren, wurden im Kreml empfangen, um Trumps neue Initiativen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu erörtern. Am Ende der Gespräche bat Putin sie, Trump seinen Dank auszurichten, und betonte, dass Moskau die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Vermittlern begrüße. Das nächste Ziel der Trump-Gesandten ist voraussichtlich Kiew.

„Willkommen, Friedensstifter!“: Der Empfang in Moskau und die Aurus-Kolonne

Die Schritte der US-Delegation in der russischen Hauptstadt wurden mit besonderer diplomatischer Aufmerksamkeit organisiert:

Landung in Wnukowo und der Beitrag von Dmitrijew: Das Flugzeug mit Trumps Sondergesandten landete um 12:52 Uhr auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo. Sie wurden persönlich vom Sonderbeauftragten des russischen Präsidenten und Leiter des RDIF, Kirill Dmitrijew, begrüßt, der ein Foto mit ihnen im sozialen Netzwerk X postete und schrieb: „Willkommen in Moskau, Friedensstifter!“

Bewegung im „Aurus“: Den amerikanischen Gästen wurde eine Kolonne aus speziellen Aurus-Limousinen und Autos zur Verfügung gestellt, die für hochrangige russische Beamte bestimmt sind, um sich in der Stadt fortzubewegen;

Vollständige Besetzung im Kreml: An den offiziellen Verhandlungen, die am 5. September im Kreml stattfanden, nahmen von russischer Seite nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern auch der außenpolitische Berater Juri Uschakow und Kirill Dmitrijew direkt teil.

„Es ist angenehm für uns, mit Ihnen zu arbeiten“: Putins Dank an Trump und das 6. Treffen

Der Dialog zwischen dem russischen Staatschef und den US-Vertretern begann in einer recht herzlichen Atmosphäre:

Worte des Dankes an Trump: Zu Beginn des Treffens bat Wladimir Putin, Trump seine aufrichtigen Wünsche und seinen Dank zu übermitteln: „Wir sind Herrn Trump dankbar für seine Bemühungen, zur Lösung der Ukraine-Krise beizutragen. Für Russland ist es sehr angenehm und produktiv, mit dem Team von Witkoff und Kushner zu kommunizieren“;

Sicherheitsgarantie: Der russische Präsident kündigte an, dass Moskau alle Bedingungen schaffen werde, um die Sicherheit der Friedensverhandlungen und aller daran beteiligten internationalen Vermittler zu gewährleisten;

6. Treffen in Folge: Es ist bekannt, dass dies das sechste Treffen zwischen Wladimir Putin und der amerikanischen Verhandlungsgruppe zur Beilegung der Ukraine-Krise in Folge war und die diplomatischen Beziehungen konsequent fortgesetzt werden.

Trumps geheimnisvolle Friedensinitiative und der Weg nach Kiew

Der wahre Kern des Besuchs und die nächsten geopolitischen Schritte stoßen auf großes Interesse:

Nicht offengelegter Friedensplan: Am Vorabend des Besuchs Donald Trump hatte angekündigt, dass seine Gesandten in Moskau eine spezielle Initiative zur Beendigung des Krieges vorstellen würden, doch die Details und Bedingungen des Plans werden geheim gehalten; auch der Pressedienst des Kremls gab den Inhalt der Gespräche nicht vollständig preis;

Reise nach Kiew nach dem Kreml: Nachdem die Kolonne die Tore des Kremls verlassen hat, wird erwartet, dass das nächste Ziel von Witkoff und Kushner Kiew ist – sie könnten diese Friedensvorschläge auch den ukrainischen Behörden unterbreiten;

Diplomatischer Druck: Mit dieser Vermittlungsmission unternimmt das Trump-Team ernsthafte Anstrengungen, den Konflikt auf eine aktive politische Verhandlungsebene zu heben.

Glauben Sie, dass Donald Trumps Gesandte Wladimir Putin und die Kiewer Führung zu einem Kompromiss bewegen können? Könnte die Tatsache, dass Witkoff und Kushner nach dem Kreml direkt in die Ukraine reisen, ein entscheidender Wendepunkt sein, der zum Ende des Krieges führt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!