Barcelona besiegt Valencia deutlich und baut LaLiga-Führung aus

Am aktuellen Spieltag der spanischen Meisterschaft feierte der FC Barcelona einen überzeugenden 5:0-Auswärtssieg gegen den FC Valencia. Wie GOAL.com berichtet, festigen die Katalanen damit die Tabellenführung in LaLiga mit drei Punkten Vorsprung, nachdem Real Madrid am Freitag überraschend gegen Real Betis verlor. Dies berichtet Goal.com .

Das Spiel im Mestalla-Stadion stand unter der absoluten Kontrolle der Gäste. Bereits in der sechsten Minute eröffnete Lamine Yamal nach einem genialen Zuspiel von Fermín López den Torreigen mit einem Schuss aus spitzem Winkel in den oberen Winkel. Kurz darauf erhöhte Fermín López selbst auf 2:0 und baute die Führung aus.

Raphinha egalisiert Lionel Messis Rekord

Zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkte Barcelona den Druck. In der 49. Minute vollendete Raphinha einen schnellen Angriff über Lamine Yamal und Fermín López, indem er den Ball ins leere Tor schob. Es war bereits das sechste Tor des Brasilianers in seinen ersten vier Ligaspielen der laufenden Saison.

Damit ist Raphinha erst der zweite Spieler im 21. Jahrhundert, der in den ersten vier Saisonspielen eines Teams sechs Tore erzielen konnte. Zuvor war dies nur dem legendären Lionel Messi zweimal gelungen. Raphinha, der nun in fünf aufeinanderfolgenden Spielen traf, könnte im nächsten Spiel den Rekord von César Rodríguez und Zlatan Ibrahimović für Tore in fünf aufeinanderfolgenden Partien einstellen.

Hoher Sieg und neue Personalien

Gegen Ende der Partie demonstrierte die Mannschaft von Hansi Flick ihre Überlegenheit weiter. Elf Minuten vor Schluss traf Pedri nach einer Vorlage von Dani Olmo mit einem sehenswerten Schuss ins Eck. Fünf Minuten später nutzte der agile Dani Olmo erneut eine Lücke und legte für Lamine Yamal auf, der den Schlusspunkt setzte.

Für die Barcelona-Fans war das Spiel noch aus einem weiteren Grund erfreulich: Der vom FC Arsenal verpflichtete Star Gabriel Jesus feierte sein offizielles Debüt für die Katalanen. Mit 15 Punkten aus den ersten fünf Spielen setzt Barcelona seine perfekte Siegesserie in der spanischen Liga fort.