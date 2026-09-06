Safe voller Dollar in der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine gefunden

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Safe voller Dollar in der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine gefunden

Die ukrainische spezialisierte Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft hat ein Foto eines mit Bargeld gefüllten Safes veröffentlicht, der im Rahmen von Ermittlungen in der Generalstaatsanwaltschaft entdeckt wurde. Das Foto wurde am 5. September auf dem Telegram-Kanal der Behörde veröffentlicht.

Das Bild zeigt einen fast einen Meter hohen Metalltresor, der mit mehreren Regalen und einer Schublade im unteren Bereich ausgestattet ist. Im Inneren sind Stapel von 100-Dollar-Scheinen alten und neuen Typs zu sehen, die den Safe etwa bis zur Hälfte füllen.

Es wurde bekannt gegeben, dass das Nationale Anti-Korruptions-Büro der Ukraine in Zusammenarbeit mit der spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft einen Tag zuvor Serhij Krapiva, den Leiter der Cyber-Abteilung der Generalstaatsanwaltschaft, festgenommen hat.

Seine Festnahme erfolgte im Rahmen einer Sonderoperation zur Aufdeckung einer kriminellen Organisation, die betrügerische Callcenter schützte und illegale Einnahmen wusch.

Zudem berichtete die ukrainische Publikation „Zerkalo Nedeli“, dass landesweit fast 2.000 betrügerische Callcenter tätig seien. Laut dem Bericht zahlte etwa die Hälfte von ihnen regelmäßig Bestechungsgelder an Strafverfolgungsbehörden, um sich vor Kontrollen und Durchsuchungen zu schützen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesamtsumme solcher illegalen Zahlungen 24 Millionen Dollar pro Monat übersteigen könnte.

Die Ermittlungen und operativen Maßnahmen zu diesem Fall dauern derzeit an.

UkraineKorruptionGeneralstaatsanwaltschaftBetrugErmittlung
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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