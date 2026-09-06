Spektakuläres Derby im Emirates: Arsenal dreht Spiel gegen Chelsea

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Spektakuläres Derby im Emirates: Arsenal dreht Spiel gegen Chelsea

Das kompromisslose und intensive Londoner Derby in der Premier League bot alle dramatischen Momente, die sich die Fans erhofft hatten. Im Spitzenspiel im Emirates Stadium zeigte das von Mikel Arteta trainierte Arsenal echte Meistermentalität und sicherte sich trotz eines frühen Gegentors einen 2:1-Comeback-Sieg gegen Chelsea. Mit diesem Erfolg kommen die 'Gunners' auf 9 Punkte und teilen sich die Tabellenführung mit Manchester Cityan der Spitze.

Schock in der 2. Minute und das Comeback der Gunners

Der Start verlief für die Gastgeber unerwartet kalt:

  • Blitzstart durch Rogers: Bereits in der 2. Spielminute traf Chelseas junger Star Morgan Rogers gegen David Raya und versetzte das Emirates-Stadion in Schockstarre (0:1);

  • Havertz' Gruß an den Ex-Klub: Unbeeindruckt vom Rückstand übernahm Arsenal das Kommando, und in der 25. Minute glich der ehemalige Chelsea-Mittelfeldspieler Kai Havertz zum 1:1 aus;

  • Der Siegtreffer des Kapitäns: Zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 50. Minute, vollendete Kapitän Martin Ødegaard eine präzise Kombination und brachte die Gunners in Führung (2:1).

Taktikschlacht, gelbe Karten und eine starke Bank

Die für ein Londoner Derby typische Intensität war auf jedem Zentimeter des Platzes spürbar:

  • Fouls und gelbe Karten: Um die Kontrolle zu behalten, musste der Schiedsrichter insgesamt 6 gelbe Karten gegen Spieler beider Teams (Pedro, Palmer, Solis, Lacroix, Rogers, Merino) verteilen;

  • Artetas starke Bank: In der Schlussphase brachte Arteta Zubimendi, Hincapié, Mikel Merino und Stürmer Viktor Gyökeres, um die Dominanz im Mittelfeld zu sichern;

  • Chelseas Schlussoffensive blieb wirkungslos: Obwohl bei den Gästen Estevao und Welbeck eingewechselt wurden, neutralisierte Arsenals erfahrene Defensive um Raya die Gefahr und sicherte den Sieg.

Meisterschaftsrennen in Fahrt: Arsenal und City mit weißer Weste

Dieses Derby setzte ein weiteres deutliches Signal über die Kräfteverhältnisse in der Premier League:

  • 100-Prozent-Ausbeute: Arsenal hat alle 3 Saisonspiele gewonnen, 9 Punkte gesammelt und teilt sich die Tabellenführung mit Pep Guardiolas Manchester Cityaufgrund der Tordifferenz;

  • Chelsea bleibt auf Platz 4: Die geschlagenen 'Blues' bleiben mit 6 Punkten in den Top 4, verlieren aber den Anschluss an die Titelkonkurrenten.

Glaubt ihr, dass Arsenal in dieser Saison die Manchester CityHegemonie brechen und den lang ersehnten Premier-League-Titel gewinnen kann? Hat Mikel Artetas Taktik Chelsea im heutigen Derby komplett übertrumpft? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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