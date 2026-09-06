Im Rahmen des 7. Spieltags der Schweizer Super League empfing einer der renommiertesten Vereine des Landes, der FC Basel, den Tabellenführer Lugano. In einer intensiven und kompromisslosen Partie im St. Jakob-Park sicherten sich die Gäste einen 3:1-Comeback-Sieg und untermauerten damit ihre absolute Vormachtstellung im Titelrennen. Für usbekische Fußballfans ist die erfreulichste Nachricht, dass unser Nationalverteidiger Behruz Karimov in diesem prestigeträchtigen Duell in der Startelf stand und volle 90 Minuten lang aktiv agierte.

Feurige zweite Halbzeit im St. Jakob-Park: Die Wende in 2 Minuten

Obwohl die Begegnung mit aktiven Angriffen der Gastgeber begann, fielen alle Tore und entscheidenden Momente in der zweiten Halbzeit:

Basels frühes Tor: Die Gastgeber kamen schwungvoll aus der Pause und erzielten bereits in der 47. Minute durch einen präzisen Schuss von Metin die Führung (1:0);

Luganos blitzartige Antwort: Vom Tor beflügelt, konnte Basel nicht lange jubeln – in der 59. Minute glich Chimini aus, und nur 2 Minuten später, in der 61. Minute, brachte Bislimi Lugano in Führung;

Das entscheidende Tor: Kurz vor Spielende, in der 81. Minute, traf der eingewechselte Canducci zum 1:3-Endstand und besiegelte damit das Schicksal der Partie.

Behruz Karimov über 90 Minuten: Souveräne Leistung in der Defensive

Unser Landsmann zeigt konstant sein Können auf europäischem Boden und entwickelt sich zu einem festen Bestandteil der Startelf:

Startelf und 6,7 Punkte: Behruz Karimov agierte in derLugano-Defensive zusammen mit Ballmoos, Papadopoulos, Mai und Delcroix über die volle Distanz und wurde von renommierten Statistikportalen mit 6,7 Punkten bewertet;

Ein schwieriger Auswärtstest: Über 90 Minuten gegen einen erfahrenen und offensivstarken Giganten wie Basel zu bestehen, unterstreicht das hohe physische und taktische Niveau des usbekischen Verteidigers;

Vertrauen des Trainers: Dass der Cheftrainer in solch schwierigen Spielen auf Behruz über die volle Distanz setzt, zeigt, dass seine Position im Verein immer stabiler wird.

Makellose Tabellenführung: Luganos goldene Punkte auf dem Weg zum Titel

Mit diesem Sieg festigte Lugano seine Tabellenführung weiter:

100-Prozent-Quote und ein Spiel in der Hinterhand: Lugano marschiert ohne Punktverlust durch die Meisterschaft, kommt auf 18 Punkte und bleibt alleiniger Spitzenreiter; zudem hat das Team noch ein Nachholspiel in der Hinterhand;

Basel in der Krise: Die geschlagenen Gastgeber bleiben mit 10 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz und liegen deutlich hinter dem Spitzenreiter zurück.

Glauben Sie, dass Behruz Karimov mit Lugano Schweizer Meister werden kann und könnten wir ihn in naher Zukunft in einer der Top-5-Ligen sehen? Wie wichtig sind solche konstanten Leistungen usbekischer Legionäre in Europa für die usbekische Nationalmannschaft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!