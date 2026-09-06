Qualifikation für den AFC U-20 Asien-Cup: Usbekistan U-20 besiegt Syrien mit 3:0

Eine perfekte Bilanz und das Ticket für den AFC U-20 Asien-Cup: Usbekistan U-20 deklassierte Syrien mit 3:0 — Ein triumphaler Abend in Taschkent, Tore von Ermanov und Abrayev sowie die alleinige Tabellenführung.

Die Spiele der Gruppe B der Qualifikation zum AFC U-20 Asien-Cup, die in Taschkent ausgetragen wurden, endeten mit einem absoluten Triumph für die usbekische Jugendnationalmannschaft. Im entscheidenden Spiel der 3. Runde gegen Syrien U-20 erzielten unsere Landsleute drei unbeantwortete Tore und feierten einen deutlichen 3:0-Sieg. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einer 100-prozentigen Erfolgsquote beendeten die jungen „Weißen Wölfe“ die Gruppe als Tabellenführer mit 9 Punkten und sicherten sich direkt die Teilnahme an der Endrunde des Asien-Cups.

Absolute Dominanz in Taschkent: Führungstor in der 10. Minute und klinische Abschlüsse

In der Begegnung in unserer Hauptstadt kontrollierten die usbekischen Spieler das Spielgeschehen von der ersten Minute an:

Ermanovs schnelles Tor: Bereits in der 10. Minute nutzte Stürmer Diyor Ermanov eine Lücke in der syrischen Abwehr, um den Spielstand zu eröffnen (1:0);

Abrayevs Abgeklärtheit: Unsere Auswahl behielt bis zum Ende die Oberhand und erzielte in der 81. Minute den zweiten Treffer — Quvonch Abrayev ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance;

To‘laganovs Schlusspunkt: In der 90.+4 Minute verwandelte Davron To‘laganov einen vom Schiedsrichter verhängten Elfmeter sicher zum 3:0-Endstand.

Sichere Defensive und Kaderrotation: Zu-Null-Spiel

Der vom Cheftrainer aufgestellte taktische Plan funktionierte über die gesamten 90 Minuten tadellos:

Defensive Stabilität: Die Abwehrreihe um Torhüter Nematulloh Rustamjonov und Kapitän Azizbek To‘lqinbekov neutralisierte Syriens gefährliche Konter und hielt die Null;

Rechtzeitige Einwechslungen: Asilbek Abdurasulov, Tohir Ashurboyev, Azizbek Erimbetov, Husan Ko‘paysinov und Asilbek Aliyev, die in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden, hielten das Tempo hoch und trugen maßgeblich zur Sicherung des Sieges bei.

Abschlusstabelle der Gruppe B: Usbekistan führt, Indien auf Platz 2

In der letzten Runde der Qualifikationsgruppe wurden alle Fragen geklärt:

Usbekistan U-20: 3 Siege aus 3 Spielen, Gruppensieger mit 9 Punkten, qualifiziert für die Endrunde der Kontinentalmeisterschaft;

Indien U-20: Im parallelen Gruppenspiel besiegte Indien Bangladesch mit 3:0 (Meitei 25', Yadav 60', Arbash 79') und belegte mit 6 Punkten den 2. Platz;

Syrien und Bangladesch: Die syrische Nationalmannschaft blieb mit 3 Punkten auf dem 3. Platz, während Bangladesch ohne einen einzigen Punkt das Schlusslicht der Gruppe bildete.

Glauben Sie, dass diese Jugendmannschaft in der Endrunde des Asien-Cups zu einem der Hauptanwärter auf den kontinentalen Titel werden kann? Welchen dieser Spieler sehen Sie als zukünftigen Star der usbekischen A-Nationalmannschaft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!