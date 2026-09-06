Sieg aus der Hand gegeben: Manchester United verliert Punkte in Liverpool

Eines der Topspiele des 3. Spieltags der Premier League bot ein echtes Fußball-Drama in Liverpool. Im Hill Dickinson Stadium gastierte die Mannschaft unter der Leitung von Michael Carrick, Manchester Unitedschien den Sieg in den letzten Minuten bereits sicher zu haben, musste sich jedoch nach einem spektakulären Treffer in der 90.+6 Minute mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Nach dem Verlust von zwei wichtigen Punkten in diesem umkämpften Spiel rutschten die Mancunians in der Tabelle ab.

Thriller in der Schlussphase: Freude in der 88. Minute und Schock in der 90.+6

Die Ereignisse in der zweiten Halbzeit ließen die Fans bis zur letzten Sekunde mitfiebern:

Schnelles Tor durch Mbeumo: Direkt nach dem Seitenwechsel, in der 46. Minute, erzielte United-Stürmer Bryan Mbeumo den Führungstreffer gegen Torhüter Jordan Pickford (0:1);

George stellt den Ausgleich wieder her: Die unermüdlichen Liverpooler glichen in der 83. Minute durch einen präzisen Treffer von George aus (1:1);

Seskos Comeback-Treffer: Der eingewechselte Benjamin Sesko brachte United in der 88. Minute erneut in Führung, und es sah so aus, als hätten Carricks Schützlinge die 3 Punkte sicher (1:2);

Wunder in der 90.+6 Minute: Doch der in der 77. Minute eingewechselte Ainsley Maitland-Niles erzielte kurz vor dem Schlusspfiff ein unglaubliches Super-Tor gegen Lammens und ließ das Stadion beben (2:2).

Fouls, taktische Spielzüge und ein Kartenregen

Der intensive Kampf auf dem Platz sorgte bei beiden Teams für Nervosität:

Verwarnungen des Schiedsrichters: Im Laufe des Spiels häuften sich die Fouls; Armstrong, Johnson und Roll (Everton) sowie Shaw, Maguire und Dalot (United) wurden mit Gelben Karten verwarnt;

Carricks Wechsel: Der Trainer brachte Dorgu und Sesko für Rashford und Cunha, um Angriff und Abwehr zu stärken, doch eine Unaufmerksamkeit in den letzten Sekunden kostete den Sieg;

Evertons unnachgiebiger Geist: Die Einwechslung von Jack Grealish und Maitland-Niles verlieh dem Angriff der Gastgeber zusätzliche Geschwindigkeit und bewahrte sie vor einer drohenden Niederlage.

Die Lage in der Tabelle: Carricks Team rutscht auf Platz 11 ab

Dieses Unentschieden wirkte sich direkt auf die Platzierung beider Vereine im Wettbewerb aus:

Everton in den Top 10: Die Liverpooler zeigten zu Hause großen Willen und stehen nun mit 5 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz;

Manchester Unitedim Sinkflug: Mit nur 4 Punkten aus 3 Spielen ist die Mannschaft von Michael Carrick hinter ihre Konkurrenten im Titelrennen zurückgefallen und belegt nun den 11. Platz.

Glauben Sie, dass Manchester Unitedden Sieg in den letzten Sekunden aufgrund mangelnder defensiver Erfahrung oder taktischer Fehler von Michael Carrick aus der Hand gegeben hat? Können die 'Red Devils' mit 4 Punkten aus 3 Spielen in dieser Saison um die Top 4 kämpfen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!