LG präsentiert das neue Gram Book AI 2026 Notebook mit über 30 Stunden Akkulaufzeit

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LG präsentiert das neue Gram Book AI 2026 Notebook mit über 30 Stunden Akkulaufzeit

Eine der Hauptanforderungen von Nutzern auf dem modernen Technologiemarkt ist die Akkulaufzeit von Geräten. Laut ixbt.com hat LG seine beliebte Produktreihe erweitert und das Notebook Gram Book AI 2026 angekündigt, das eine autonome Laufzeit von über 30 Stunden bietet. Diese Einführung zeigt, dass bei der Akkuleistung auf dem Markt für mobile Geräte neue Maßstäbe gesetzt werden. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Das neu vorgestellte Modell Gram Book AI 2026 14U40V geht als erstes 14-Zoll-Gerät der Serie in die Geschichte ein. Der Hersteller verspricht, dass dieses Notebook mit einer einzigen Ladung bis zu 30,5 Stunden ununterbrochen arbeiten kann. Die Rolle moderner Prozessoren ist bei der Erzielung solch hoher Werte unvergleichlich.

Technische Spezifikationen und Funktionen

Das Gewicht des Geräts beträgt 1,29 Kilogramm. Obwohl dies ein sehr gutes Ergebnis für das 14-Zoll-Format ist, gibt es in der LG Gram-Reihe noch leichtere Modelle. Dennoch zeichnet sich dieses Modell durch sein ausgewogenes Gewicht und seine Kompaktheit aus.

Die Kapazität des im Notebook integrierten Akkus beträgt 61,5 Wh. Gerade durch das effiziente Zusammenspiel dieses Akkus mit den Core Series 3-Prozessoren der neuen Generation konnte die angekündigte enorme Autonomie erreicht werden.

Design und zusätzliche Funktionen

Besonderes Augenmerk wurde auch auf das Aussehen und die Langlebigkeit des Geräts gelegt. Das Gehäuse des Notebooks besteht aus hochwertigem Aluminium und ist nur 14,9 Millimeter dick. Das macht es äußerst bequem, es überallhin mitzunehmen.

Darüber hinaus haben die Hersteller betont, dass es über einen speziellen lautlosen Modus verfügt. Dieser Modus ermöglicht das Arbeiten mit Dokumenten oder das bequeme Ansehen von Videos in einer Bibliothek oder anderen ruhigen Umgebungen.

LGLaptopsTechnologieGadgetsCore Series 3
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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