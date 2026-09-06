Unerwartete Entscheidung von Aziz Ganiyev: Rettungsmission beim kriselnden Baniyas

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Unerwartete Entscheidung von Aziz Ganiyev: Rettungsmission beim kriselnden Baniyas

Der erfahrene Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft, Aziz Ganiyev, hat ein neues Kapitel seiner Karriere als Legionär in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgeschlagen. Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat offiziell bei Baniyas unterschrieben, einem Verein, der derzeit in der UAE Pro League kämpft. Das neue Team unseres Landsmanns durchlebt jedoch extrem schwierige Zeiten in der Meisterschaft — nach vier Niederlagen in den ersten vier Runden ist der Verein am Tabellenende festgefahren. Nun liegt die wichtige Aufgabe bei Ganiyev, den Klub aus dieser tiefen Krise zu führen und Stabilität im Mittelfeld zu etablieren.

Dritte Station in den VAE: Der neue Vertrag von Aziz Ganiyev

Unser Nationalspieler festigt seine Erfahrung in den Emiraten weiter:

Die Situation des neuen Teams in dieser Saison gibt Anlass zu ernster Sorge:

Vier Niederlagen in Folge:

  • Baniyas verließ in den ersten vier Spielen der höchsten VAE-Spielklasse jedes Mal als Verlierer den Platz und konnte noch keinen einzigen Punkt sammeln; Am Tabellenende:

  • Aufgrund der Tordifferenz belegt der Verein mit 0 Punkten den letzten Platz unter 14 Mannschaften; Als Retter verpflichteter Legionär:

  • Die Vereinsführung hofft, die Schwäche im zentralen Bereich und das Ungleichgewicht zwischen Abwehr und Angriff durch Aziz Ganiyevs taktisches Verständnis und seine langen Pässe zu beheben. Auf den Spuren der usbekischen Legionäre: Statistiken und historische Verbindungen

Baniyas ist ein Team, das usbekischen Fußballfans gut bekannt ist:

Der Weg von Shukurov und Mozgovoy:

  • Zuvor haben zwei weitere Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft — Otabek Shukurov und Akmal Mozgovoy — die Ehre dieses Teams erfolgreich verteidigt und einen bleibenden Eindruck hinterlassen; Leistungsdaten der letzten Saison:

  • Aziz Ganiyev nahm in der letzten Saison an 25 offiziellen Spielen der VAE-Meisterschaft teil und erzielte dabei 2 Tore und 3 Vorlagen; Ballkontrolle und kraftvolle Schüsse:

  • Die Fähigkeit des Spielers, Standardsituationen auszuführen und aus der Distanz zu schießen, soll eine Schlüsselwaffe für das kriselnde Team werden. Glauben Sie, dass Aziz Ganiyev Baniyas vom Tabellenende retten und zum Anführer des Teams werden kann? Wie wirkt sich der Wechsel zu einem Außenseiter-Klub in den VAE auf die Karriere des 28-jährigen Mittelfeldspielers in der Nationalmannschaft aus? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Sizningcha, Aziz G‘aniyev «Baniyas»ni turnir jadvalining eng quyi pog‘onasidan qutqarib, jamoaning asosiy yetakchisiga aylana oladimi? BAAda autsayderga aylanib qolgan klubga o‘tish 28 yoshli yarimhimoyachining milliy terma jamoadagi faoliyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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