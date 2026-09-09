Trump: Ölpreise werden bei Ende des Iran-Konflikts drastisch fallen

·3·Welt
Trump: Ölpreise werden bei Ende des Iran-Konflikts drastisch fallen

US-Präsident Donald Trump prognostizierte einen drastischen Rückgang der Ölpreise nach Beendigung des Konflikts mit dem Iran. Er erklärte, dass der Ölpreis auf 3 Dollar pro Barrel fallen könnte und die Benzinpreise an US-Tankstellen anschließend sogar unter 2 Dollar pro Gallone sinken könnten. Dies berichtete Interfax.ru.

Trump äußerte diese Ansichten im sozialen Netzwerk Truth Social. Er sagte, dass der Rückgang der Ölpreise schnell eintreten werde, sobald der Konflikt beendet sei und die USA den Krieg gegen den Iran gewonnen hätten.

„Sobald wir den Krieg gegen den Iran gewonnen haben, werden die Ölpreise drastisch fallen. Drei Dollar pro Gallone und schließlich sogar unter zwei Dollar“, schrieb der US-Präsident.

Trump betonte ausdrücklich, dass der Preisrückgang keine lange Zeit in Anspruch nehmen werde.

Die Prognose zu Öl- und Kraftstoffpreisen könnte sich auch auf die Kosten für Autokraftstoff in den USA auswirken. Die Aussage des Präsidenten konzentriert sich hauptsächlich auf die Senkung der Benzinpreise.

Zudem bekräftigte Trump erneut, dass der Iran nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe.

USADonald TrumpIranÖlBenzin
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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