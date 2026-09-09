Warum war Mourinho mit dem Sieg über Inter unzufrieden?

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Warum war Mourinho mit dem Sieg über Inter unzufrieden?

Obwohl Real Madrid in einem zentralen Duell der UEFA Champions League Inter Mailand mit 2:1 besiegte, äußerte Cheftrainer Jose Mourinho scharfe Kritik am Spielverlauf. Der portugiesische Fachmann erklärte offen, dass sich hinter dem Sieg auf der Anzeigetafel ernsthafte Probleme und ein übermäßiges Chaos auf dem Platz verbargen. Welche Aktionen seiner Schützlinge bezeichnete einer der erfahrensten Trainer der Welt als "Wahnsinn", wie wurde Trents neue Rolle bewertet und welcher schwierige Test erwartet die Madrilenen? Am Ende des Artikels enthüllen wir die wichtigste Intrige – Mourinhos Berechnungen für die Playoffs und alle Details zum nächsten Auswärtsspiel von Real.

"Verrücktes Spiel" und Kontrollverlust: Mourinhos kritische Einschätzung

Auf der Pressekonferenz begnügte sich der Trainer nicht mit dem einfachen Sieg, sondern kritisierte den offenen und unorganisierten Spielverlauf:

  • "Es hätte 6:6 ausgehen können": Jose betonte, dass es auf beiden Seiten zu viele klare Torchancen gab und die Partie mit einem tennisähnlichen Ergebnis von 6:6 hätte enden können;

  • Unzufriedenheit mit der fehlenden Kontrolle: Der Trainer machte deutlich, dass ihm ein solch chaotischer, "verrückter" Fußball überhaupt nicht gefällt und er sich nicht auf zufällige und wundersame Paraden des Torhüters verlassen möchte;

  • Die ideale Siegesformel: Der portugiesische Stratege betonte, dass die Mannschaft auch bei vielen Toren jeden Zentimeter des Spielfelds absolut unter Kontrolle halten müsse.

"Wir hatten genug Möglichkeiten, noch mehr Tore zu erzielen. Das Spiel war absolut verrückt, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich ziehe es vor, die Situation vollständig zu kontrollieren und mich nicht auf die Wunder des Torhüters zu verlassen", zitiert die Zeitung AS Mourinho.

Taktische Experimente: Trent auf einer neuen Position und Valverde als Anker im Zentrum

Die taktischen Umstellungen bei Real während der Partie wurden vom Trainer besonders hervorgehoben:

  • Trent im zentralen Mittelfeld: Der Trainer dankte Trent Alexander-Arnold für seine harte Arbeit im Zentrum, verschwieg jedoch nicht, dass seine natürlichen Eigenschaften nicht perfekt für diese Position geeignet sind;

  • Valverdes taktisches Gespür: Federico Valverde war die Schlüsselfigur bei der Aufrechterhaltung der Kompaktheit der Mannschaft und hatte ein perfektes Gespür für die taktische Struktur auf dem Platz;

  • Die Stärke des Gegners: Mourinho erkannte an, dass Inter eine sehr starke Mannschaft mit verschiedenen taktischen Waffen ist, und fügte hinzu, dass es extrem schwierig war, die Defensive gegen sie aufrechtzuerhalten.

Reals nächster Schritt in der Champions League

Die wichtigste Frage, die viele Fans interessiert, ist Reals Playoff-Perspektive nach diesem nervenaufreibenden Sieg und wann das nächste Spiel stattfindet. Das wichtigste Fazit ist,dass der Start in den Wettbewerb mit drei Punkten für Mourinho ein psychologisch wichtiger Erfolg war. Nach Meinung des Trainers brachte dieser Erfolg die Mannschaft einen Schritt näher an die nächste Runde, und nun ist weniger Kraftaufwand erforderlich, um den Playoff-Platz zu sichern. Die "Königlichen" stehen im zweiten Spiel der Champions League vor einer weiteren schweren Prüfung – die Madrilenen sind zu Gast beim berühmten italienischen Club Roma .

Glauben Sie, dass Jose Mourinhos Entscheidung, Trent im Spiel gegen Inter im Mittelfeld einzusetzen, gerechtfertigt war, oder wäre ein anderer Mittelfeldspieler für diese Position besser gewesen? Wird Real im nächsten Spiel auswärts gegen Roma wieder drei Punkte holen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußballnachricht mit den Real-Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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