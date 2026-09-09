Erling Haalands Doppelpack führt Manchester City zum Sieg

Zum Auftakt der neuen UEFA Champions League-Saison trat Manchester City auswärts gegen den portugiesischen Verein Porto an. Die Begegnung endete mit einem souveränen Sieg für den englischen Klub, der damit erfolgreich in das Turnier startete. Die Mannschaft von Enzo Maresca dominierte das Spielgeschehen und ließ dem Gegner kaum eine Chance. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die neuesten Rekorde des norwegischen Stürmers

Wie ixbt.com und Sportnachrichten berichten, stellte Manchester Citys Top-Stürmer Erling Haaland in diesem Spiel erneut seine Klasse als Torjäger unter Beweis. Nachdem er am Sonntag in der Premier League den Siegtreffer gegen Coventry erzielt hatte, traf der Norweger auch im Estádio do Dragão. Mit zwei Toren sicherte er den Sieg seines Teams.

Erling Haaland eröffnete den Torreigen früh mit einem präzisen Kopfball und legte später seinen zweiten Treffer nach. Dieser Doppelpack erhöhte seine Bilanz in der Champions League für Manchester City auf 36 Tore. Bemerkenswert ist, dass der Stürmer dies in nur 40 Spielen erreichte.

Dominanz auf dem Platz und das Torhüter-Duell

Die „Cityzens“ übernahmen von Beginn an das Kommando. Die gute Form aus drei aufeinanderfolgenden Siegen in der Premier League spiegelte sich auch auf europäischer Bühne wider. Der junge Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi überzeugte bei seinem ersten Startelfeinsatz für den Verein und begeisterte die Fans.

Porto-Torhüter Diogo Costa verhinderte mit einer Serie von Paraden in der ersten Halbzeit eine höhere Niederlage. Der portugiesische Schlussmann parierte zweimal gegen Erling Haaland aus kurzer Distanz und entschärfte zudem gefährliche Abschlüsse von Phil Foden und Antoine Semenyo. Dem Druck der Gäste waren die Gastgeber jedoch letztlich nicht gewachsen.

Das von Francesco Farioli trainierte Porto war mit fünf Siegen in Folge in der heimischen Liga in exzellenter Form angereist. Dennoch taten sie sich gegen den europäischen Spitzengegner schwer. Die Gastgeber kamen nur selten zu Chancen; insbesondere Alan Varela und William Gomes konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen.

Für Manchester Citys Torhüter Gianluigi Donnarumma verlief die Partie ruhig, er wurde kaum ernsthaft geprüft. Diese Niederlage setzt Portos schwache historische Bilanz gegen englische Klubs fort. Der Europapokalsieger von 2004 konnte nur zwei der letzten 17 Duelle gegen englische Mannschaften gewinnen.