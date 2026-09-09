Ernste Probleme bei City: Maresca erklärt den Fehler von Donnarumma

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Ernste Probleme bei City: Maresca erklärt den Fehler von Donnarumma

In einem weiteren intensiven Duell im Rahmen der UEFA Champions League, nach dem Sieg gegen den portugiesischen Klub Porto, Manchester City’s Trainerstab enthüllte trotz des Sieges ein wichtiges taktisches Problem im Kader. In der zweiten Halbzeit des Spiels beging City-Torhüter Gianluigi Donnarumma einen äußerst gefährlichen Fehler in der Nähe seines eigenen Strafraums, doch der Gegner konnte dies nicht nutzen. Nach dem Spiel äußerte sich Cheftrainer Enzo Maresca auf der Pressekonferenz zu der Situation und stellte klar, wo das eigentliche Problem liegt. Wer bringt den berühmten italienischen Torhüter in eine schwierige Lage und was fordert der Trainer genau von seinen Spielern? Am Ende des Artikels geben wir alle Details zur Hauptintrige bekannt – Marescas klare Anweisungen und die Leistung des Stars, der das Schicksal des Spiels entschied.

Der Rückpass-Fehler, der den Torhüter in Bedrängnis bringt, und Marescas Aussage

Die gefährliche Situation im Spiel gegen Porto sorgte in der Presse für große Diskussionen, doch Maresca nahm seinen Torhüter in Schutz:

  • Der Fehler liegt nicht bei Donnarumma: Der Cheftrainer ist der Meinung, dass der ungenaue Pass des italienischen Torhüters nicht sein Fehler war, sondern das Ergebnis einer falschen Entscheidung seiner Mitspieler beim Rückpass;

  • Übermäßiger Druck auf den Torhüter: Der Trainer betonte, dass es im Team eine Gewohnheit gibt, den Ball unnötig und übermäßig oft zum Torhüter zurückzuspielen;

  • Zuverlässige Paraden: Maresca erinnerte daran, dass Donnarumma das Team im kürzlichen Spiel gegen Coventry mehrfach vor sicheren Gegentoren bewahrt hatte, und drückte seine volle Zufriedenheit mit seiner allgemeinen Form aus.

„Manchmal spielen wir Donnarumma zu oft an. Ich sage immer: Man sollte den Torhüter nur dann anspielen, wenn es keine andere Lösung mehr gibt. In anderen Situationen ist es nicht nötig, den Ball zu Gigio zurückzuspielen“, betonte Enzo Maresca nachdrücklich.

Der entscheidende Held des Spiels

Die wichtigste Frage, die viele Fans interessiert, ist, wie trotz dieser gefährlichen Fehler vor dem Tor Manchester Cityden Sieg sichern konnte. Die wichtigste Lösung und Schlussfolgerung ist, dass, der englische Gigant die problematischen Situationen überwand und sich dank eiskalter Effizienz im Angriff den Sieg holte. Erling Haaland erzielte beide Tore, schnürte einen Doppelpack und sicherte seinem Team einen soliden 2:0-Erfolg. Es wird jedoch erwartet, dass Marescas Anweisungen bezüglich der Rückpässe zu ernsthaften Änderungen in den kommenden Spielen führen werden.

Was denken Sie: Ist es im modernen Fußball für eine Mannschaft vorteilhaft, wenn Verteidiger den Ball ständig zum Torhüter zurückspielen, oder öffnet dies Tür und Tor für unnötige Risiken und Fehler? Wie bewerten Sie Marescas Haltung zu Donnarumma? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußball-Nachricht mit Manchester City-Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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