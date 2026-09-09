Sindarov zwingt Anand erneut in die Knie: Jetzt ein entscheidendes Duell...

Bei der Tech Mahindra Global Chess League im indischen Bengaluru, wo es um einen Preispool von einer Million Dollar geht, hat unser Landsmann Javokhir Sindarov einen weiteren großen Sieg errungen.

Der usbekische Großmeister spielte in einer Runde zweimal und erreichte zunächst ein Remis gegen Maxime Vachier-Lagrave, bevor er den fünffachen Weltmeister Viswanathan Anand besiegte. Interessanterweise gelang es Sindarov damit zum zweiten Mal in diesem Turnier, Anand zu schlagen.

Diese Ergebnisse ermöglichten es den Alpine SG Pipers, in der Turniertabelle deutlich nach oben zu klettern.

Sindarov setzt sich erneut gegen Anand durch

In ihrer zweiten Begegnung trafen die Alpine SG Pipers auf die von Viswanathan Anand angeführten PBG Alaskan Knights.

Das Match endete mit 12:9 zugunsten von Sindarovs Team. Einen der wichtigsten Siege des Teams sicherte Javokhir selbst.

Mit den schwarzen Steinen spielend, besiegte Sindarov die Schachlegende Viswanathan Anand erneut.

Bemerkenswert ist, dass Javokhir Anand bereits in der ersten Runde des Turniers besiegt hatte.

Damit wurde der usbekische Schachspieler zu einem der wenigen, die den fünffachen Weltmeister zweimal im selben Wettbewerb besiegen konnten.

Zuerst ein Remis gegen Vachier-Lagrave

Das erste Match des Tages verlief für die Alpine SG Pipers recht schwierig.

Das Team verlor mit 6:11 gegen die von Maxime Vachier-Lagrave angeführten upGrad Mumba Masters.

Dennoch zeigte Sindarov an seinem Brett eine würdige Leistung gegen den französischen Großmeister Maxime Vachier-Lagrave und beendete die Partie mit einem Remis.

Eine weitere Teamvertreterin, Bibisara Assaubayeva, einigte sich ebenfalls auf ein Unentschieden gegen Harika Dronavalli.

Die Tabelle änderte sich über Nacht komplett

Nach den gestrigen Ergebnissen hat sich die Situation für die Alpine SG Pipers deutlich verbessert.

Team Punkte Alpine SG Pipers 9 Alpine SG Pipers 9 upGrad Mumba Masters 9 Ganges Grandmasters 9 Triveni Continental Kings 6 PBG Alaskan Knights 6

Sindarovs Team lag vor einem Tag mit 6 Punkten auf dem dritten Platz. Nun sind sie dank der Feinwertung mit 9 Punkten zum Tabellenführer aufgestiegen.

Die von Magnus Carlsen angeführten Alpine SG Pipers belegen ebenfalls mit 9 Punkten den zweiten Platz.

Sindarovs heutiger Gegner — Firouzja

Nun steht Javokhir Sindarov vor einer weiteren ernsthaften Prüfung.

Heute treffen die Alpine SG Pipers auf die Triveni Continental Kings, die mit 6 Punkten auf dem letzten Platz liegen.

Das zentrale Duell dieser Begegnung wird bei den Schachfans für besondere Aufmerksamkeit sorgen:

Javokhir Sindarov — Alireza Firouzja.

Der bekannte Großmeister, der für Frankreich antritt, benötigt ebenfalls einen Sieg, um sein Team in der Tabelle nach oben zu bringen.

Wer ist in Sindarovs Team?

Javokhir Sindarov spielt in dieser Saison am ersten 'Icon'-Brett für die Alpine SG Pipers.

Zu seinen Teamkollegen gehören:

Bibisara Assaubayeva aus Kasachstan;

Daniil Dubov aus Russland;

Nihal Sarin aus Indien;

Marc-Andria Maurizzi aus Frankreich;

die Internationale Meisterin Sara Khadem aus Spanien.

Eine solche Aufstellung ermöglicht es dem Team, zu den stärksten Kollektiven des Turniers zu gehören.

Ein weiterer großer Zusammenstoß im Millionenturnier

Sechs Teams kämpfen bei der Tech Mahindra Global Chess League in Bengaluru um einen Gesamtpreispool von einer Million Dollar.

Bisher haben die Alpine SG Pipers die Führung übernommen. Aber der Abstand zwischen den Spitzenplätzen ist sehr gering — mehrere Teams haben 9 Punkte gesammelt.

Daher könnte das heutige Duell Sindarov gegen Firouzja nicht nur für das persönliche Aufeinandertreffen, sondern für die gesamte Turniertabelle von entscheidender Bedeutung sein.

Nachdem er Anand gestern erneut besiegt und sein Team an die Spitze geführt hat, setzt sich Sindarov nun gegen Firouzja ans Brett. Kann der usbekische Großmeister die Alpine SG Pipers mit einem heutigen Sieg einen weiteren Schritt näher an die Meisterschaft bringen?