Shavkat Rakhmonov spricht offen über sein schweres Leben nach dem Umzug aus Usbekistan

In Usbekistan Der berühmte UFC-Kämpfer Shavkat Rakhmonov, der in Usbekistan geboren wurde und auf der Weltbühne große Siege errungen hat, sprach offen über seine schwierige Vergangenheit und den beschwerlichen Weg, den er zurückgelegt hat. Die Familie des Kämpfers, der zu einem der hellsten Sterne in der Sportgeschichte des Landes geworden ist, nach Kasachstan war nach dem Umzug mit schwierigen Bedingungen konfrontiert, darunter das Leben in einer engen Wohnung, und diese Prüfungen sind von besonderer Bedeutung dafür, wie sie seinen Willen gestählt haben.

Der Umzug nach Karaganda und die Herausforderungen des Lebens in einem engen Einzimmerhaus

Die schwierigen Bedingungen, die die Familie des Athleten durchlebte, hinterließen unvergessliche Erinnerungen:

Eine Einzimmerwohnung in Karaganda: Rakhmonov sagt, dass seine Familie nach dem Umzug nach Karaganda eine Zeit lang in einer Einzimmerwohnung lebte und der Platz sehr eng war;

Die erzieherische Wirkung schwieriger Zeiten: In Erinnerung an diese Zeit betont der Athlet: „Natürlich gab es harte Zeiten, aber sie machen uns stärker. Wenn wir hingegen unter komfortablen Bedingungen leben, gewöhnen wir uns zu schnell an den Komfort.“;

Tage unter beengten Verhältnissen: Er enthüllte, dass seine Mutter, seine Schwester und drei Brüder mit ihm in dieser Wohnung lebten, und fügte hinzu, dass sich die Familie damals kein größeres Haus leisten konnte.

Von Schwierigkeiten zum Erfolg: Persönliche Motivation und Verbesserung der Wohnverhältnisse

Die Vergangenheit des Athleten und die Veränderungen in seinem späteren Leben umfassen klare Phasen:

Begrenzte Möglichkeiten: „Es war die Situation, in der wir uns befanden, was konnten wir tun? Wir hatten keine anderen Möglichkeiten“, erinnert sich Shavkat an die damalige Lage seiner Familie;

Verbesserung der Lebensbedingungen: Der in Surxondaryo geborene Shavkat schaffte es später, seine Wohnverhältnisse gemeinsam mit seiner Familie schrittweise zu verbessern;

Fundament der Motivation: Rakhmonov selbst verbindet diese schwierige Zeit direkt mit der Bildung seiner Motivation und seinem starken Willen, große Erfolge im Sport zu erzielen.

Warum ist die schwierige häusliche Situation der Familie von Shavkat Rakhmonov zu jener Zeit heute ein Vorbild für alle?

Diese Zeit stößt bei der Öffentlichkeit und den Fans auf großes Interesse:

Gesamte Wohnfläche: Was viele überraschte, ist laut dem Athleten die Tatsache, dass die Familie „mit fünf Personen auf 12 Quadratmetern lebte, um es offen zu sagen“;

Die stählende Kraft der Prüfungen: Die Entbehrungen und der Mangel in der Kindheit formten einen starken Willen und Widerstandsfähigkeit bei dem zukünftigen Champion;

Streben nach dem Ziel: Der Weg von den Schwierigkeiten eines engen Hauses bis hin zu den Weltarenen ist zu einer großen Schule der Motivation und Resilienz für die heutige Jugend geworden.

Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die Härten und engen Wohnverhältnisse, die ein Mensch in der Kindheit erlebt, für den zukünftigen Erfolg? Waren ähnliche Prüfungen in Ihrem Leben ein Ansporn, Ihre Ziele zu erreichen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren!