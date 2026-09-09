NASA X-59 Experimentalflugzeug schließt 25 Testflüge erfolgreich ab

Das experimentelle Überschallflugzeug X-59 der NASA hat im Rahmen seines Flugtestprogramms 25 erfolgreiche Flüge absolviert. Laut ixbt.com bestätigten diese Flüge die grundlegenden wissenschaftlichen Berechnungen zur Stabilität, Steuerung und strukturellen Integrität des Flugzeugs vollständig. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Derzeit tritt das groß angelegte Programm namens Quesst in seine wichtigste Phase ein. Experten werden nun in der Praxis testen, ob das Flugzeug den traditionellen Überschallknall durch ein deutlich leiseres Geräusch ersetzen kann.

Technische Daten und aerodynamische Eigenschaften

Bei einem der Tests erreichte die X-59 eine Geschwindigkeit von 1,2 Mach (1470 km/h) in einer Höhe von etwa 14,9 Kilometern. Zuvor hatte das Flugzeug im Rahmen des Programms bereits Zielgeschwindigkeiten von 1,4 Mach (1715 km/h) in 16,8 Kilometern Höhe erreicht, wobei diese Flüge jedoch auf die Erprobung der aerodynamischen Eigenschaften ausgerichtet waren.

Das Ziel des Projekts ist nicht das Aufstellen eines neuen Geschwindigkeitsrekords, sondern die Ermöglichung von Überschallflügen über Land. Aufgrund der langen, schmalen Nase und der einzigartigen aerodynamischen Form des Flugzeugs sollen sich die Stoßwellen anders verteilen als bei herkömmlichen Hochgeschwindigkeitsflugzeugen.

Das Ergebnis für Beobachter am Boden ist kein ohrenbetäubender Knall, sondern lediglich ein gedämpftes, leises Geräusch. Die 25 durchgeführten Flüge ermöglichten den Abgleich der realen Daten mit dem digitalen Modell, das vor dem Bau des Flugzeugs erstellt wurde.

Nächste Phase und Ausblick

Laut NASA haben die Telemetriedaten die ursprünglichen Prognosen der Ingenieure in der Praxis vollständig bestätigt. Das Steuerungssystem arbeitet auch unter hoher Belastung stabil, die aerodynamischen Kräfte bleiben innerhalb der festgelegten Grenzwerte, und es wurden keine Anzeichen von Vibrationen oder struktureller Instabilität festgestellt.

Auch der auf dem Rumpf angebrachte Lufteinlass hat den Test erfolgreich bestanden. Er garantiert eine stabile Luftzufuhr zum einzelnen GE F414 Triebwerk in verschiedenen Flugmodi und bei Manövern.

Die nächste Phase des Programms besteht aus umfassenden akustischen Tests. Am Boden wird ein Netzwerk spezieller Sensoren installiert, während Mikrofone in der Luft die Parameter der Stoßwellen messen, um festzustellen, ob die X-59 tatsächlich ein leises Geräusch anstelle des üblichen Knalls erzeugt.

Bei positiven Testergebnissen wird die NASA Flüge über mehreren US-Wohngebieten durchführen, um die Reaktion der lokalen Bevölkerung auf den Lärmpegel zu untersuchen. Die gesammelten Daten werden den Luftfahrtbehörden vorgelegt und könnten als Grundlage für die Überprüfung des Verbots ziviler Überschallflüge über Land dienen.