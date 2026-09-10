In der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) ist eine der größten Sensationen in der Geschichte der UFC der Doppel-Champion Islam Makhachevs Potenzial, einen Meisterschaftsgürtel in einer dritten Gewichtsklasse zu gewinnen, sorgt für hitzige Debatten. Nachdem er das Leicht- und Weltergewicht erobert hat und zu einem absoluten Star der Organisation geworden ist, steht der Plan des dagestanischen Kämpfers, in das Mittelgewicht (bis 84 kg) aufzusteigen, im Rampenlicht. Doch der ungeschlagene UFC-Wrestling-Star und talentierte amerikanische Kämpfer Bo Nickal hat sich entschieden gegen diese sensationelle Idee ausgesprochen und offen erklärt, dass dieser Schritt für Makhachev völlig unrealistisch sei. Warum bezweifelt der amerikanische Kämpfer Makhachevs Chancen, was ist der tatsächliche physische Unterschied im Mittelgewicht und reichen Islams MMA-Statistiken dafür aus? Am Ende des Artikels präsentieren wir alle Details zur Hauptintrige – der Anatomie des Gewichtsabnehmens und Makhachevs zukünftigen historischen Plänen.

«Gewichtsklassen wurden nicht einfach so erfunden»: Eine klare Aussage von Bo Nickal

Der berühmte amerikanische Kämpfer Bo Nickal konzentrierte sich auf die spezifischen Merkmale des Mittelgewichts und bewertete Islams Chancen scharf:

Riesiger Unterschied bei den physischen Maßen: Nickal weist darauf hin, dass der Unterschied zwischen Leicht-/Weltergewicht und Mittelgewicht massiv ist und nicht nur eine Änderung von wenigen Kilogramm bedeutet;

98-Kilogramm-Giganten: Sportler, die im Mittelgewicht (84 kg Limit) antreten, wiegen im Alltag normalerweise etwa 98 Kilogramm und reduzieren ihr Gewicht durch Dehydrierung auf die Kategorie;

Kraftunterschied im Oktagon: Laut Bo Nickal ist es für einen Athleten, der von 70–77 kg aufsteigt, unmöglich schwierig, gegen ein solch immenses natürliches Gewicht und physischen Druck zu kämpfen.

«Nein, der Unterschied zwischen den Gewichten ist zu groß. Mittelgewichtler kommen von etwa 98 kg herunter. Das ist viel. Gewichtsklassen wurden nicht einfach so erfunden», — betonte Bo Nickal.

Islam Makhachevs beispiellose Dominanz in der UFC

Das Gerede über einen dritten Gürtel kam nicht von ungefähr – der dagestanische Kämpfer hat die Divisionen bereits aufgemischt:

Seit 2010 auf der professionellen Bühne: Der 34-jährige Islam Makhachev demonstriert seit über 15 Jahren beständig sein Können nach MMA-Regeln;

Historischer Lauf in der UFC: Der Athlet, der 2015 in der Organisation debütierte, wurde 2022 UFC-Leichtgewichtsmeister (bis 70 kg) und verteidigte diesen Gürtel viermal erfolgreich;

Zweiter Gürtel und Doppel-Meisterschaft: Im Jahr 2025 stieg er auch im Weltergewicht auf den Meisterschaftsthron und reihte sich in die Riege der wenigen «Double Champions» in der Geschichte der Organisation ein.

Die Realität des Szenarios um den dritten Gürtel

Die wichtigste Frage, die viele Kampfsportfans und MMA-Experten interessiert, ist: Kann Islam Makhachev wirklich Mittelgewichtsmeister und der erste «Drei-Gewichtsklassen-Champion» in der UFC-Geschichte werden? Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass, Bo Nickals Sorge und faktische Analyse vollkommen berechtigt sind: Mittelgewichtskämpfer erreichen bei der Erholung nach dem Kampf ein echtes Schwergewicht von 93–98 Kilogramm. Obwohl Islam Makhachevs Technik, seine Fähigkeiten am Boden und seine Kampfphilosophie überlegen sind, könnten die physische Schlagkraft und das Gewicht im Clinch der 84-kg-Kämpfer seinen auf Ringen basierenden Stil schwächen. Wenn man jedoch bedenkt, dass Makhachev und sein Trainerteam bereits mehrfach scheinbar unmögliche Hindernisse überwunden haben, wird dieser historische Kampf zweifellos zum sensationellsten Aufeinandertreffen der MMA-Geschichte, sollte Islam ein spezielles Trainingslager zur Gewichtszunahme absolvieren und antreten.

Glauben Sie, dass Bo Nickals Meinung richtig ist – kann Islam Makhachev Giganten standhalten, die im Mittelgewicht von 98 Kilogramm abnehmen, oder ist seine überlegene Technik in der Lage, jedes Gewicht zu überwinden? Sollte der dagestanische Champion das Risiko für einen dritten Gürtel eingehen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der intensiven Debatte in der MMA-Welt mit Ihren Freunden und Kampfsportfans!