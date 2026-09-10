Große Sensation im usbekischen Boxsport: Bakhodir Jalolov überholt Fury und Wilder im IBF-Ranking

Als eine der renommiertesten Organisationen im professionellen Boxsport gilt die International Boxing Federation (IBF), die offiziell ihr aktualisiertes Ranking für das Schwergewicht im September veröffentlicht hat. Diese Liste brachte für usbekische Sportfans eine wahrhaft stolze Nachricht: der zweifache Olympiasieger Bakhodir Jalolov ist in der Liste der weltbesten Boxer um zwei Plätze aufgestiegen und gehört nun zu den Top 4. Der „Big Uzbek“ hat Legenden wie Tyson Fury und Deontay Wilder hinter sich gelassen und ist einem Titelkampf sehr nahe gekommen. Wer ist der aktuelle IBF-Champion, wer ist der Pflichtherausforderer und wie stehen die Chancen von Bakhodir Jalolov auf einen Titelkampf? Am Ende des Artikels präsentieren wir die wichtigste Intrige – die offizielle IBF-Schwergewichts-TOP-15-Tabelle und alle Details zu den Szenarien rund um den Weltmeistergürtel.

Der rasante Aufstieg des „Big Uzbek“: Von Platz 6 auf Platz 4!

Der usbekische Meister des Rings zeigt mit seinem Sprung im aktualisierten Ranking folgende wichtige Aspekte:

Zwei Plätze nach oben: Nachdem er im Vormonat den 6. Platz im IBF-Ranking belegte, ist Bakhodir Jalolov in der neuen Liste der Organisation für September auf den ehrenvollen 4. Platz aufgestiegen;

Legenden überholt: Jalolov gelang es, den britischen Boxstar Tyson Fury (Platz 5) und den amerikanischen K.o.-Künstler Deontay Wilder (Platz 6) hinter sich zu lassen;

Seite an Seite mit Anthony Joshua: Direkt vor Jalolov, auf Platz 3, steht der ehemalige vereinigte Weltmeister Anthony Joshua, während Platz 2 gemäß den Regeln der Organisation vakant bleibt (NOT RATED).

„Der Einzug von Bakhodir Jalolov in die Top 4 des IBF-Rankings ebnet ihm den Weg, bald den Status eines offiziellen Pflichtherausforderers für einen vollwertigen Weltmeistertitel zu erreichen“, so internationale Box-Insider.

Situation in der Division: Hrgovics Meisterschaft und Sanchez' Status

Der Kampf um den Schwergewichtsgürtel spitzt sich zu:

Neuer Weltmeister: Zuvor gewann der bekannte kroatische Boxer Filip Hrgovic einen komplexen Kampf gegen den ungeschlagenen jungen britischen Star Moses Itauma und sicherte sich den Titel des IBF-Weltmeisters (CH);

Pflichtherausforderer: Derzeit ist der erfahrene kubanische Kämpfer Frank Sanchez (Platz 1) als offizieller Pflichtherausforderer für diesen Gürtel gelistet;

Weg zur Meisterschaft: Bakhodir Jalolovs Aufstieg auf Platz 4 zeigt deutlich, dass er nach Sanchez und Joshua der nächste Kandidat für die wichtigsten Ausscheidungskämpfe ist.

Offizielles IBF-Schwergewichts-TOP-15-Ranking

Die von der International Boxing Federation genehmigte offizielle Tabelle sieht wie folgt aus:

Platz Boxer Land CH Filip Hrgovic (Champion) Kroatien #1 Frank Sanchez (Pflichtherausforderer) Kuba #2 Nicht bewertet (NOT RATED) — #3 Anthony Joshua Großbritannien #4 Bakhodir Jalolov Usbekistan #5 Tyson Fury Großbritannien #6 Deontay Wilder USA #7 Moses Itauma Großbritannien #8 Richard Riakporhe Großbritannien #9 Richard Torrez Jr. USA #10 Justis Huni Australien #11 Efe Ajagba Nigeria #12 Jarrell Miller USA #13 Guido Vianello Italien #14 Petar Milas Kroatien #15 Teremoana Teremoana Australien

Bakhodir Jalolovs Titelchancen

Die wichtigste Frage, die viele usbekische Fans und Experten interessiert, ist, wann Bakhodir Jalolov um den Weltmeistergürtel kämpfen kann. Das wichtigste Fazit ist,dass während Platz 2 offen bleibt und Frank Sanchez (Platz 1) sich auf einen Pflichtverteidigungskampf gegen Champion Filip Hrgovic vorbereitet, Anthony Joshua und Bakhodir Jalolov die Hauptteilnehmer am nächsten Ausscheidungskampf werden könnten. Sollte Joshua andere Wege wählen oder seine Pläne ändern, erhält Jalolov gemäß dem Reglement der Organisation das Recht, direkt am finalen Ausscheidungskampf um die Meisterschaft teilzunehmen. Der usbekische Meister des Rings beweist mit seiner soliden Platzierung auf Rang 4, dass er seinem Ziel, Weltmeister im Profibereich zu werden, sehr nahe ist.

Was glauben Sie: Kann Bakhodir Jalolov Filip Hrgovic oder Frank Sanchez in einem Kampf um den IBF-Gürtel ausknocken? Wer würde bei einem Ausscheidungskampf zwischen Bakhodir Jalolov und Anthony Joshua die Oberhand gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen riesigen Erfolg des usbekischen Sports im Profiring mit Ihren Freunden und Boxfans!