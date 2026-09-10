Usyks Antwort an Fury: „Ich komme für dich, Kumpel“

Oleksandr Usyk und Tyson Fury Die Rivalität zwischen hat sich erneut aufgeheizt. Der ehemalige unangefochtene Weltmeister reagierte auf die Aufforderung seines britischen Gegners, einen dritten Kampf auszutragen.

In einem Video, das auf seinem X-Account veröffentlicht wurde, richtete Usyk eine kurze, aber aussagekräftige Nachricht an Fury:

„Hey, Tyson, ich komme für dich, Kumpel.“

Diese Antwort hat die Diskussionen in der Boxwelt über eine mögliche Fortsetzung der Rivalität zwischen den beiden Schwergewichtsstars befeuert.

Fury rief, Usyk antwortete

In den letzten Tagen Tyson Fury hatte den Wunsch geäußert, noch einmal gegen Usyk in den Ring zu steigen.

Nun ist auch die Antwort des ukrainischen Boxers bekannt.

Usyks kurze Videobotschaft in den sozialen Medien zeigte, dass er einer möglichen Trilogie nicht abgeneigt ist.

Obwohl es noch keinen offiziellen Vertrag oder ein Datum für den Kampf gibt, ist es offensichtlich, dass beide Seiten an einem dritten Kampf interessiert sind.

Wie oft haben Usyk und Fury bereits gegeneinander gekämpft?

Die ersten beiden Kämpfe zwischen den beiden Boxern nehmen einen besonderen Platz in der Geschichte des Schwergewichts ein.

Im ersten Aufeinandertreffen gewann Usyk und besiegte Fury nach Punkten. Dieser Kampf war einer der wichtigsten Siege, der dem ukrainischen Boxer den Status des unangefochtenen Weltmeisters einbrachte.

Im Rückkampf stieg Fury erneut gegen Usyk in den Ring. Auch diesen Kampf gewann der ukrainische Boxer nach einer Entscheidung der Punktrichter.

Infolgedessen endeten beide Kämpfe zwischen Usyk und Fury mit dem Sieg des ukrainischen Athleten.

Warum stößt die Trilogie auf so großes Interesse?

Normalerweise lässt sich bei einer Rivalität zwischen zwei Elite-Boxern nach zwei Kämpfen feststellen, wer überlegen ist.

Bei der Auseinandersetzung zwischen Usyk und Fury wurde jedoch jeder Kampf zu einem bedeutenden Sportereignis.

Dafür gibt es mehrere Gründe:

beide Boxer gehören zu den berühmtesten Schwergewichtsvertretern ihrer Generation;

die ersten beiden Kämpfe zwischen ihnen stießen auf großes Interesse;

Fury möchte eine weitere Chance haben, gegen Usyk zu gewinnen;

Usyk hat die Möglichkeit, die Rivalität zu seinen eigenen Bedingungen fortzusetzen.

Sollte ein dritter Kampf organisiert werden, könnte dieser daher nicht nur für Boxfans, sondern für das breitere Sportpublikum im Mittelpunkt stehen.

„Ich komme für dich“

Der kurze Satz in Usyks Nachricht war auch ein deutliches Signal für die Fans.

Im Boxsport beginnen große Kämpfe oft lange vor der Unterzeichnung eines offiziellen Vertrags. Interviews, Social-Media-Botschaften und Herausforderungen zwischen den Boxern steigern das Interesse an einem möglichen Kampf zusätzlich.

Usyks Antwort „Ich komme für dich, Kumpel“ hat diese Wettbewerbsatmosphäre weiter verschärft.

Aber im Moment gibt es einen wichtigen Aspekt

Obwohl die Fans auf einen dritten Kampf warten, ist die Usyk-Fury-Trilogie noch nicht offiziell bestätigt.

Damit der Kampf stattfinden kann, müssen sich die Parteien einigen, einen Vertrag unterzeichnen und andere organisatorische Fragen klären.

Daher ist es derzeit korrekter zu sagen, dass beide Boxer Interesse an einer Trilogie zeigen, anstatt zu behaupten, dass sie zum dritten Mal gegeneinander kämpfen werden.

Welchen Stellenwert könnte die Trilogie in der Boxgeschichte einnehmen?

Sollte der Kampf zustande kommen, könnte die Usyk-Fury-Trilogie zu einem der größten Boxereignisse der letzten Jahre werden.

Denn dies ist kein gewöhnlicher dritter Kampf.

Es wäre eine Gelegenheit, der Rivalität zwischen diesen beiden Schwergewichtsstars ein weiteres Kapitel hinzuzufügen.

Wird Fury versuchen, Usyk zu besiegen und seinen ersten Sieg in der Rivalität zu erringen? Oder wird Usyk seine Überlegenheit auch im dritten Kampf beweisen und die Serie gegen seinen britischen Gegner mit 3:0 beenden?

Auf diese Fragen gibt es derzeit noch keine Antwort.

Aber nach Usyks letzter Nachricht ist eines klar: Fury hat gerufen – Usyk hat geantwortet. Jetzt ist es an der Zeit für eine Einigung.