Die 3. Runde des EFL Cup bot den Fans einen echten Fußball-Thriller und eines der torreichsten Spiele der laufenden Saison. An der Londoner Stamford Bridge empfing Chelsea einen seiner langjährigen Rivalen, Leeds. Nachdem die „Blues“ zu Beginn des Spiels in Rückstand geraten waren, zeigten sie in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende offensive Intensität und sicherten sich am Ende einen fantastischen 6:3-Sieg. Die taktischen Umstellungen von Trainer Xabi Alonso zur Halbzeit veränderten den Spielverlauf grundlegend. Wer erzielte in diesem Londoner Torfestival einen Doppelpack, welche Einwechselspieler wurden zu den Helden der Partie und wie sahen die Aufstellungen aus? Am Ende des Artikels präsentieren wir den offiziellen Spielbericht und alle Details zu Chelseas weiteren Aussichten im Pokal.

Schnelle Treffer und unerwarteter Druck von Leeds

Die erste Halbzeit und der Beginn der zweiten Hälfte waren von sehr aktiven Gästen geprägt:

Die frühen Tore von Leeds: Muharemovich eröffnete in der 23. Minute den Torreigen und brachte die Gäste in Führung, unmittelbar nach der Pause erhöhte Brenden Aaronson in der 48. Minute;

Die Gefahr durch Calvert-Lewin: Dominic Calvert-Lewin, der in der 75. Minute für die Gäste eingewechselt wurde, trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und verkürzte auf 4:3;

Die Aktivität der Gäste: Leeds agierte stark im Pressing, doch in der zweiten Halbzeit fehlte die Kraft, um die hochkarätigen Angreifer der Gastgeber zu stoppen.

„Solche Spiele bereiten den Fans wahre Freude. Wir waren in einer schwierigen Lage, aber der Charakter und die Wechsel in der zweiten Halbzeit brachten uns den hohen Sieg“, so die Spielanalyse.

Alonsos 4 Wechsel und das Phänomen Cole Palmer

Das Schicksal der Partie änderte sich in den Minuten nach der Pause grundlegend:

Die Wende zur Halbzeit: Der Cheftrainer nahm zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich vier Wechsel vor und brachte Cole Palmer, Pedro Neto, Reece James und Morgan Rogers;

Palmers Doppelpack in 3 Minuten: Palmer, der in der 52. Minute eiskalt einen Elfmeter verwandelte, legte nur 3 Minuten später in der 55. Minute nach und brachte Chelsea in Führung;

Pedro Neto und Valentin Barco: Neto erhöhte in der 60. Minute, und in der 80. Minute traf der Argentinier Barco mit einem sehenswerten Schuss;

Danny Welbecks Doppelpack: Der erfahrene Stürmer Danny Welbeck traf in der 65. Minute sowie in der Nachspielzeit (90.+4) und setzte den Schlusspunkt unter die Partie.

Der offizielle Spielbericht

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans beschäftigt, ist, wie es nach diesem torreichen Thriller weitergeht im EFL Cup und welches Team in die nächste Runde einzieht, sowie das offizielle Protokoll. Das wichtigste Fazit ist, dass das Team von Chelsea nach dem 6:3-Heimsieg offiziell in die nächste Runde des Ligapokals eingezogen ist.

Die Aufstellungen und Torschützen im Überblick:

EFL Cup. 3. Runde Chelsea – Leeds 6:3 Tore: Palmer (52. Elfmeter, 55.), Neto (60.), Welbeck (65., 90.+4), Barco (80.) — Muharemovich (23.), Aaronson (48.), Calvert-Lewin (75.). Chelsea: Penders, Acheampong, Lacroix, Colwill (Fofana, 76.), Chavarria, Gusto (Rogers, 46.), Barco, Estevao (Neto, 46.), Bynoe-Gittens (Palmer, 46.), Watson (James, 46.), Welbeck. Leeds: Setterer, Justin, Muharemovich, Bijol, Barr, Ampadu, Longstaff (Tanaka, 67.), James (Stach, 66.), Aaronson (Okafor, 67.), Wilson, Nmecha (Calvert-Lewin, 66.).

Glauben Sie, dass diese Offensivstärke von Chelsea und der Einfluss der Einwechselspieler den Verein in dieser Saison zum EFL-Cup-Titel führen können? Werden die defensiven Fehler, die zu 3 Gegentoren führten, gegen stärkere Gegner teuer bezahlt werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des sensationellen 9-Tore-Spektakels im englischen Fußball mit Ihren Freunden und anderen Fans!